Пушилин пожаловался, что ВСУ разместили серьезные силы для деоккупации Донбасса
Гауляйтер "ДНР" Денис Пушилин заявил, что ВСУ сгруппировали серьезные силы для деоккупации северной части Донецкой области
Видео Денис Пушилин опубликовал в telegram.
По словам гауляйтера Донбасса, ему поступают "тревожные сигналы".
"Ситуация на севере крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в ближайшее время он попытается изменить ситуацию и перейти в контрнаступление", - сказал руководитель террористической псевдореспублики "ДНР" Пушилин.
Карта боевых действий:
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