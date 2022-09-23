Видео Денис Пушилин опубликовал в telegram.

По словам гауляйтера Донбасса, ему поступают "тревожные сигналы".

"Ситуация на севере крайне сложная, поступают тревожные сигналы. Противник сгруппировал достаточно серьезные силы, и не исключено, что в ближайшее время он попытается изменить ситуацию и перейти в контрнаступление", - сказал руководитель террористической псевдореспублики "ДНР" Пушилин.

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