Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У Путина в первую очередь закончатся не ракеты и деньги, а "пушечное мясо". Поскольку резервы этого "пушечного мяса" в России очень ограничены. Путин боится объявления полномасштабной войны, что привело бы к всеобщей мобилизации в России. Поэтому сейчас для "пушечного мяса" в России используется определенный социальный сегмент. Это бедные молодые люди из депрессивных регионов России. Этот ресурс в России уже ограничен. Из этих регионов на войну против Украины погнали всех, кого можно", - пояснил Эйдман.

Эйдман добавил, что мобилизовать мужчин из Москвы и Санкт-Петербурга российские власти боятся.

"Москву и Санкт-Петербург кремлевские власти боятся затрагивать. Поэтому на войну против Украины сгоняют всех, кого можно из других регионов России. Такая армия, которая состоит из такого типа мобилизованных, не может быть сильно боеспособной, потому что не имеет мотивации. Они имеют только корысную мотивацию и страх.В некоторый момент страх перед украинскими военными станет сильнее страха перед собственным командованием и они просто начнут убегать.Во-вторых, такой ресурс очень ограничен.Их не так много, этих людей из депрессивных регионов России.Если Россия объявит общую мобилизацию, это может привести к дестабилизации ситуации внутри страны. Путин это понимает", - добавил Эйдман.

С 24 февраля по 3 июня оккупанты потеряли около 30 950 военных , 336 бронемашин, 1367 танков, 661 систему артиллерии.

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