Об этом Цахиагийн Элбегдорж заявил во время своего видеообращения к тувинцам, бурятам и калмыкам на канале Всемирной федерации монголов.

"Я знаю, с начала этой кровавой войны живущие в России этнические меньшинства страдают сильнее всего. Бурятские монголы, тувинские монголы и калмыцкие монголы уже значительно пострадали, их используют просто как пушечное мясо, сотни из них ранены, тысячи - убиты" , – сказал Элбегдорж.

Он призвал их бежать из России, чтобы не участвовать в войне против Украины. Цахиагийн Элбегдорж обратился к жителям России на английском и сине-желтой ленте на груди в поддержку Украины.

По его словам, другие страны мира должны с распростертыми объятиями принять представителей малых народностей, которых российские власти отправляют насмерть. В частности, Монголия готова приютить беженцев.

Он также призвал находящихся на территории Украины россиян не стрелять в местных жителей и не забирать у них свободу.

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