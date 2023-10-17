Пункты несокрушимости заработали на 96 железнодорожных вокзалах
Укрзализныця открыла пункты несокрушимости на 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Мы заранее начали подготовку к зиме и уже с октября поэтапно открываем наши пункты несокрушимости на вокзалах. Здесь есть все самое необходимое, что может понадобиться во время блекаута. Также к населенным пунктам, где это будет нужно, готов выехать на помощь Food train, который мы создали вместе с Фондом Говарда Баффета и обеспечить жителей теплой едой", - рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.
В частности, пункты несокрушимости работают на железнодорожных вокзалах в Херсоне, Николаеве, Краматорске, Славянске, Киеве, Львове и других населенных пунктах. Укрзализныця отмечает, что инициатива охватывает практически все вокзалы страны.
В пунктах несокрушимости люди среди прочего могут воспользоваться интернетом от Starlink. Эти пункты снабжены резервным электропитанием.
Ранее правительство приняло создание перечня пунктов несокрушимости в приложении "Дия".
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