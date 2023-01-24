Пункты несокрушимости на Киевщине получат 55 терминалов Starlink

Об этом 24 января сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

По его словам, терминалы разместят следующим образом:

11 терминалов – для Белоцерковского района;

11 – для Бориспольского;

Броварской район - 5;

Бучанский - 8;

Вышгородский - 4;

Обуховский - 8;

Фастовский - 8

"Старлинки" Министерство цифровой трансформации получило от партнеров из Польши.

"Работаем, чтобы в любой чрезвычайной ситуации Пункты Несокрушимости были комфортными локациями, где можно подзарядиться, поработать, согреться и оставаться на связи", - резюмировал Кулеба.

На заседании 24 января Кабмин согласовал увольнение Алексея Кулебы с поста председателя Киевской ОВА.

Украина накануне Нового года получила очередную партию Starlink от Польши, часть из которых намеревались разместить в Пунктах несокрушимости, а остальные – на объектах критической инфраструктуры.