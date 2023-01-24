Пункты несокрушимости на Киевщине получат 55 терминалов Starlink
В Пункты несокрушимости Киевской области отправили 55 терминалов спутниковой связи Starlink, которые обеспечат жителей интернетом при отключениях света
Об этом 24 января сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.
По его словам, терминалы разместят следующим образом:
- 11 терминалов – для Белоцерковского района;
- 11 – для Бориспольского;
- Броварской район - 5;
- Бучанский - 8;
- Вышгородский - 4;
- Обуховский - 8;
- Фастовский - 8
"Старлинки" Министерство цифровой трансформации получило от партнеров из Польши.
"Работаем, чтобы в любой чрезвычайной ситуации Пункты Несокрушимости были комфортными локациями, где можно подзарядиться, поработать, согреться и оставаться на связи", - резюмировал Кулеба.
- На заседании 24 января Кабмин согласовал увольнение Алексея Кулебы с поста председателя Киевской ОВА.
- Украина накануне Нового года получила очередную партию Starlink от Польши, часть из которых намеревались разместить в Пунктах несокрушимости, а остальные – на объектах критической инфраструктуры.
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