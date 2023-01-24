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Пункты несокрушимости на Киевщине получат 55 терминалов Starlink

24 января, 2023 вторник
14:18
Общество

В Пункты несокрушимости Киевской области отправили 55 терминалов спутниковой связи Starlink, которые обеспечат жителей интернетом при отключениях света

Об этом 24 января сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

По его словам, терминалы разместят следующим образом:

  • 11 терминалов – для Белоцерковского района;
  • 11 – для Бориспольского;
  • Броварской район - 5;
  • Бучанский - 8;
  • Вышгородский - 4;
  • Обуховский - 8;
  • Фастовский - 8

"Старлинки" Министерство цифровой трансформации получило от партнеров из Польши.

"Работаем, чтобы в любой чрезвычайной ситуации Пункты Несокрушимости были комфортными локациями, где можно подзарядиться, поработать, согреться и оставаться на связи", - резюмировал Кулеба.

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