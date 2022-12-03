Срач вокруг них не утихает. Напротив, с наступлением холодов, когда проблема будет усугубляться, резонанс будет только расти.

Срач не потому, что пункты не работают. Сейчас война и скажем прямо – никто не ждет от власти безупречности. У врача другая причина. Пункты "несокрушимости" кринжево распиарены. Начиная с названия, которое, по моему мнению, не взвешено, заканчивая заоблачными обещаниями, которые сформировали у людей завышенные ожидания.

Власти распиарили эти пункты обогрева как таковые, где можно и погреться, и зарядиться, и интернет, и кипяток и все что угодно. На деле, большинство мест, объявленных пунктами "несокрушимости" не имеют ничего, даже генераторов. Свет там только тогда, когда есть на районе. Персоналу школ и детсадов не платят за дополнительный функционал, поэтому они максимально саботируют. На сайте проекта написано, что пункты круглосуточные, но это откровенная неправда. Конечно, когда люди имеют такие высокие ожидания и столь низкий результат, они просто боятся и готовы разорвать лжецов на куски.

Если хочешь, чтобы в ноябре у тебя было тепло и светло, генераторы нужно заказывать в мае, а не в октябре.

Открытие пунктов "несокрушимости" должно было начаться не с анонса президента. Где-то в начале апреля, когда оккупанты были отброшены от Киева и стало ясно, что война надолго, должен был быть разработан план на случай уничтожения инфраструктуры. Предугадать атаки России на трансформаторы было легко. Московиты максимально уничтожают гражданскую инфраструктуру во всех своих войнах.

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До мая этот план должен быть разработан, утвержден и профинансирован. В мае должны были быть заказаны генераторы с таким расчетом, что необходимое количество будет произведено и доставлено в Украину в течение 3-4 месяцев. Это элементарные основы проджект-менеджмента. Если хочешь, чтобы в ноябре у тебя было тепло и светло, генераторы нужно заказывать в мае, а не в октябре.

Думаю, бюджет не сильно обеднеет, если доплатит школьным вахтерам хотя бы несколько сотен гривен именно за пункты "несокрушимости"

Решение о пунктах обогрева на базе детских заведений разумно и логично. Так же логично было провести инструктаж для работников еще в июне — июле, а не поставить всех раком и объявить, что с завтрашнего дня вы пункт "несокрушимости" и делайте что хотите, это ваши проблемы.

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Еще было бы логично доплатить работникам школ за дополнительную нагрузку. Думаю, бюджет не сильно обеднеет, если доплатит школьным вахтерам хотя бы несколько сотен гривен именно за пункты "несокрушимости". Пусть они понимают, что это их работа, за которую они получают деньги и относились к людям соответственно. Ибо энтузиазм и эмпатия, это хорошо, но за работу нужно платить, это справедливо.

И, конечно, присоединять на карту только те реально функционирующие пункты, а не тупо объявить пунктами "несокрушимости" все школы и садики, которые есть в Украине для красивой цифры в 4000 пунктов, из которых реально работает едва 1-2%.

И да, конечно, никаких срачей тогда бы не было.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер .

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