Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Пункты несокрушимости "кринжево" распиарены
OPINION

Пункты несокрушимости "кринжево" распиарены

Сергей Марченко
3 декабря, 2022 суббота
14:09
Мнение

Начиная с названия, которое, по моему мнению, не взвешено, заканчивая заоблачными обещаниями, которые сформировали у людей завышенные ожидания

Срач вокруг них не утихает. Напротив, с наступлением холодов, когда проблема будет усугубляться, резонанс будет только расти.

Срач не потому, что пункты не работают. Сейчас война и скажем прямо – никто не ждет от власти безупречности. У врача другая причина. Пункты "несокрушимости" кринжево распиарены. Начиная с названия, которое, по моему мнению, не взвешено, заканчивая заоблачными обещаниями, которые сформировали у людей завышенные ожидания.

Власти распиарили эти пункты обогрева как таковые, где можно и погреться, и зарядиться, и интернет, и кипяток и все что угодно. На деле, большинство мест, объявленных пунктами "несокрушимости" не имеют ничего, даже генераторов. Свет там только тогда, когда есть на районе. Персоналу школ и детсадов не платят за дополнительный функционал, поэтому они максимально саботируют. На сайте проекта написано, что пункты круглосуточные, но это откровенная неправда. Конечно, когда люди имеют такие высокие ожидания и столь низкий результат, они просто боятся и готовы разорвать лжецов на куски.

Если хочешь, чтобы в ноябре у тебя было тепло и светло, генераторы нужно заказывать в мае, а не в октябре.

Открытие пунктов "несокрушимости" должно было начаться не с анонса президента. Где-то в начале апреля, когда оккупанты были отброшены от Киева и стало ясно, что война надолго, должен был быть разработан план на случай уничтожения инфраструктуры. Предугадать атаки России на трансформаторы было легко. Московиты максимально уничтожают гражданскую инфраструктуру во всех своих войнах.

Читайте также: Как работают Пункты несокрушимости в центре Львова. Фото

До мая этот план должен быть разработан, утвержден и профинансирован. В мае должны были быть заказаны генераторы с таким расчетом, что необходимое количество будет произведено и доставлено в Украину в течение 3-4 месяцев. Это элементарные основы проджект-менеджмента. Если хочешь, чтобы в ноябре у тебя было тепло и светло, генераторы нужно заказывать в мае, а не в октябре.

Думаю, бюджет не сильно обеднеет, если доплатит школьным вахтерам хотя бы несколько сотен гривен именно за пункты "несокрушимости"

Решение о пунктах обогрева на базе детских заведений разумно и логично. Так же логично было провести инструктаж для работников еще в июне — июле, а не поставить всех раком и объявить, что с завтрашнего дня вы пункт "несокрушимости" и делайте что хотите, это ваши проблемы.

Читайте также: В Киеве заработали для горожан более 400 пунктов обогрева

Еще было бы логично доплатить работникам школ за дополнительную нагрузку. Думаю, бюджет не сильно обеднеет, если доплатит школьным вахтерам хотя бы несколько сотен гривен именно за пункты "несокрушимости". Пусть они понимают, что это их работа, за которую они получают деньги и относились к людям соответственно. Ибо энтузиазм и эмпатия, это хорошо, но за работу нужно платить, это справедливо.

И, конечно, присоединять на карту только те реально функционирующие пункты, а не тупо объявить пунктами "несокрушимости" все школы и садики, которые есть в Украине для красивой цифры в 4000 пунктов, из которых реально работает едва 1-2%.

И да, конечно, никаких срачей тогда бы не было.

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Экономика
Украина
война с Россией
блэкаут
Читайте также:
2 декабря, 2022 пятница
Вскоре украинские войска начнут движение, чтобы пересечь сухопутный коридор россиян в Крым и выйти на побережье Азовского моря, - военный эксперт Свитан
2 декабря, 2022 пятница
После Кременной может быть Рубежное. Дела с продвижением пойдут быстрее, - Гайдай об освобождении Луганской области
Николай Княжицкий
Автор
2 декабря, 2022 пятница
Госэтнополитики взяла на себя роль "адвоката" УПЦ МП
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.66
    Покупка 39.66
    Продажа 40.35
  • EUR
    Покупка 40.59
    Продажа 41.67
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
3 декабря
13:58
Сергей Наев
Продолжается накопление врагом сил: Командующий Объединенными силами ВСУ Наев рассказал о ситуации на границе с Беларусью
13:51
Владимир Путин
Путин может использовать переговоры для перевооружения, - МИД Британии
13:47
Эксклюзив
Мы вынуждены бороться за существование кино, не хотелось бы этим заниматься во время войны, - режиссер Цилык
13:40
Эксклюзив
Путин и Симоньян посылают на смерть свое население, чтобы не попасть в Гаагский суд, - Пионтковский
13:34
В освобожденном Изюме появились улицы Бандеры, Петлюры, Дудаева и Аляски
13:17
В Николаевской области просмотрят графики потребления электричества: отключения будут продолжаться 4 часа
12:53
КМДА
ГБР провело обыски в двух департаментах КГГА
12:52
Эксклюзив
В условиях информационного времени есть большой шанс построить сильную демократическую Украину, - Княжицкий
12:47
Почему россияне присваивают Сковороду и почему у них ничего не получится
12:39
Ломаченко выложил фото из Киевско-Печерской лавры на следующий день после введения санкций против УПЦ МП
12:10
Войска РФ проводят зачистку в Донецкой области: в Никольском районе проверяют местное население
12:02
OPINION
Третье декабря и перевернутый мир
11:40
Обстрелы Херсонщины: оккупанты 28 раз попали по области
11:18
СБУ разоблачила пятерых организаторов псевдореферендума в Луганской области
11:12
доллар, валюта
Курс валют на 3 декабря: сколько просят за доллар и евро в обменниках
10:39
Эксклюзив
Все настоящие российские оппозиционеры уехали на Запад или были убиты, – политолог Басараб
10:35
Британская разведка объяснила, почему РФ сосредоточилась на захвате Бахмута
10:35
Обновлено
Детали о взрыве в Одессе: сдетонировали "сувениры" волонтера из Николаевской области
10:30
Харьков понес убытки на $9 млрд из-за российской вооруженной агрессии
10:03
OPINION
Российские пропагандисты грезят наступлением
09:57
Аргентина – Австралия: где смотреть игру 1/8 финала чемпионата мира
09:55
США признали Россию государством, что "вызывает особую обеспокоенность"
09:36
На фото потери россиян
ВСУ за сутки уничтожили 510 российских оккупантов, 1 вертолет и 8 БПЛА, - Генштаб
09:21
Нидерланды – США: где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧМ-2022
09:20
В больницы Токмака привезли более 10 машин с ранеными и убитыми военными РФ
09:00
ВСУ сбили вражеский вертолет и 6 БПЛА "Орлан" за сутки 2 декабря
08:45
В ISW выяснили, каких уступок требует РФ для начала мирных переговоров
08:40
Эксклюзив
Зеленский дал 2 месяца на новый закон по УПЦ (МП), хотя в Раде есть законопроект, который можно завтра принять, - Княжицкий
08:30
За минувшие сутки оккупанты нанесли 5 ракетных и 27 авиационных ударов по инфраструктуре и позициям ВСУ
08:09
OPINION
Путин стреляет не по трансформаторам, а по нашим мозгам
07:30
За ночь враг 9 раз ударил по Никопольщине: под атакой жилые дома, электросети и газопроводы
07:00
Американские сенаторы проведут секретный брифинг о помощи Украине
06:45
Оккупанты привезли в Мелитополь дагестанских учителей, - ЦНС
06:30
Анонс
Фьюри - Чисора: где и когда смотреть главное сражение декабря
05:31
Обновлено
ЧМ-2022: расписание матчей и трансляций 3 декабря
03:26
В России более 20 крылатых ракет в Черном море, - ОК "Юг"
02:59
Морские пехотинцы уничтожили российский ЗРК, 8 беспилотников и 2 хранилища с боеприпасами
02:15
G7 и Австралия договорились об ограничении цены на российскую нефть
01:45
Россия обстреляла Херсон. Город снова без света
01:08
Зеленский: к лету по программе Grain from Ukraine из Украины отправят около 60 судов с продовольствием
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV