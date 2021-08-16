Пункт пропуска "Дьяково" на границе с Румынией временно не работает, - Госпогранслужба

Об этом пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, пропускные операции в пункте пропуска "Дьяково" прекращено в связи с техническими проблемами. Об ориентировочном времени восстановления работы пограничники сообщат дополнительно.

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