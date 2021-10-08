Пункт пропуска "Дольск - Мохро" на границе с Беларусью 11 октября приостановит работу

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Согласно сообщению, 11 октября с 9:30 в связи с проведением строительных работ, временно будет прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункт пропуска "Мохро".



Отмечается, что пропускные операции в пункте пропуска с украинской стороны также временно осуществляться.



В ведомстве отметили, что граждане в это время могут выбирать маршрут в Беларусь через ближайшие пункты пропуска: "Доманово" Волынской области и "Выступовичи" Житомирской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb