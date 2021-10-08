Пункт пропуска "Дольск - Мохро" на границе с Беларусью 11 октября приостановит работу
Пункт пропуска "Дольск - Мохро" на границе с Белорусью в Волынской области 11 октября приостановит работу в связи со строительными работами
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Согласно сообщению, 11 октября с 9:30 в связи с проведением строительных работ, временно будет прекращен пропуск лиц и транспортных средств через пункт пропуска "Мохро".
Отмечается, что пропускные операции в пункте пропуска с украинской стороны также временно осуществляться.
В ведомстве отметили, что граждане в это время могут выбирать маршрут в Беларусь через ближайшие пункты пропуска: "Доманово" Волынской области и "Выступовичи" Житомирской области.
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