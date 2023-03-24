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Пулеметы, инженерные машины и антидронные системы: Германия обновила список помощи Украине

24 мартa, 2023 пятница
15:10
Общество БМП Marder

Правительство Германии опубликовало обновление по военной поддержке Вооруженных Сил Украины. В список вошли инженерная техника, антидронные системы, пулеметы и другое оборудование

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Официальный Берлин обнародовал детали нового пакета военной помощи Украине, который уже передан ВСУ. Среди прочего, украинские защитники получили инженерную технику, антидронные системы, пулеметы и другое оборудование.

В частности, в списке указываются:

  • 70 немецких единых пулеметов MG3 калибра 7,62×51 мм НАТО для установки на танки Leopard 2, БМП Marder и Dachs;
  • Запчасти для Leopard 2 и Marder;
  • 30 систем обнаружения дронов;
  • Три инженерные бронированные машины Pionierpanzer 2 Dachs на базе немецкого танка Leopard 1.

С 1 января 2022 года военная помощь Германии для Вооруженных Сил Украины достигла более 2,7 млрд евро.

  • 16 марта стало известно, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для залпового огня MARS II.
  • Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц выразили готовность продолжать санкционную политику против России.
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