Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Официальный Берлин обнародовал детали нового пакета военной помощи Украине, который уже передан ВСУ. Среди прочего, украинские защитники получили инженерную технику, антидронные системы, пулеметы и другое оборудование.

В частности, в списке указываются:

70 немецких единых пулеметов MG3 калибра 7,62×51 мм НАТО для установки на танки Leopard 2, БМП Marder и Dachs;

Запчасти для Leopard 2 и Marder;

30 систем обнаружения дронов;

Три инженерные бронированные машины Pionierpanzer 2 Dachs на базе немецкого танка Leopard 1.

С 1 января 2022 года военная помощь Германии для Вооруженных Сил Украины достигла более 2,7 млрд евро.