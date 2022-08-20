Об этом сообщает Кропивницкий городской совет.

Старший солдат Николай Стеценко, 38-летний разведчик-пулеметчик, погиб 11 августа вблизи Марьинки. В этот же день в районе поселка Пески рашисты убили 45-летнего боевого медика младшего сержанта Игоря Зинзуру. Старший оператор группы специального назначения 34-летний сержант Александр Мельников погиб 17 августа под Великой Новоселкой.

Героев похоронили на аллее почетных воинских захоронений Дальневосточного кладбища в Кропивницком. Провести их в последний путь пришли родные, друзья, боевые побратимы.

Панихиду по погибшим отслужил епископ Кропивницкий и Головановский Православной церкви Украины Марк.







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