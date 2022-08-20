Пулеметчик, медик, спецназовец. В Кропивницком похоронили павших на фронте защитников Украины
20 августа кропивничане простились с тремя земляками, погибшими в Донецкой области
Об этом сообщает Кропивницкий городской совет.
Старший солдат Николай Стеценко, 38-летний разведчик-пулеметчик, погиб 11 августа вблизи Марьинки. В этот же день в районе поселка Пески рашисты убили 45-летнего боевого медика младшего сержанта Игоря Зинзуру. Старший оператор группы специального назначения 34-летний сержант Александр Мельников погиб 17 августа под Великой Новоселкой.
Героев похоронили на аллее почетных воинских захоронений Дальневосточного кладбища в Кропивницком. Провести их в последний путь пришли родные, друзья, боевые побратимы.
Панихиду по погибшим отслужил епископ Кропивницкий и Головановский Православной церкви Украины Марк.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное