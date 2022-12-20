Пулемет и патроны к нему, десятки ящиков с реактивными снарядами, боеприпасы к "градам". На приграничье Черниговщины обнаружили арсеналы оккупантов
На приграничье Черниговской области обнаружили арсеналы рашистов, в том числе пулемет Калашникова, патроны к нему, десятки ящиков с реактивными снарядами и боеприпасы к "градам"
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"Служба безопасности установила место новых схронов с российскими средствами поражения в результате контрдиверсионных мер в приграничных районах Черниговской области. Скрытые арсеналы оккупанты оставили во время их бегства из северных регионов Украины от контрнаступления Сил обороны", - пишет пресс-служба.
В частности, в одном из населенных пунктов Минской территориальной громады обнаружили почти 300 артиллерийских боеприпасов и к реактивным системам залпового огня "Град".
Вблизи Чернигова в лесополосе СБУ нашла более сотни зарядов в ручные противотанковые гранатометы. А в районе, на бывшем блокпосту рашистов, обнаружила танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тысяч патронов к нему.
Кроме того, в заброшенном здании Корюковского района правоохранители обнаружили реактивную противотанковую гранату РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра.
В настоящее время все изъятое передали Вооруженным Силам Украины.
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