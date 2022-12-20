Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

"Служба безопасности установила место новых схронов с российскими средствами поражения в результате контрдиверсионных мер в приграничных районах Черниговской области. Скрытые арсеналы оккупанты оставили во время их бегства из северных регионов Украины от контрнаступления Сил обороны", - пишет пресс-служба.

В частности, в одном из населенных пунктов Минской территориальной громады обнаружили почти 300 артиллерийских боеприпасов и к реактивным системам залпового огня "Град".

Вблизи Чернигова в лесополосе СБУ нашла более сотни зарядов в ручные противотанковые гранатометы. А в районе, на бывшем блокпосту рашистов, обнаружила танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тысяч патронов к нему.

Кроме того, в заброшенном здании Корюковского района правоохранители обнаружили реактивную противотанковую гранату РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра.

В настоящее время все изъятое передали Вооруженным Силам Украины.

16 сентября на деоккупированном пограничном Черниговщине обнаружили два российских тайника с пластидом, патронами и минами.

28 октября на Черниговщине обнаружили два схрона с патронами, тротилом, гранатой и электродетонаторами.

В ноябре СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевщины более 100 мин, которые враг спрятал в школах, тайники со взрывчаткой находили также в больницах.

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