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"Пуль и снарядов хватит на всех": военный Фирсов о наступлении оккупантов на Авдеевском направлении

20 октября, 2023 пятница
15:11
Война с Россией

Военнослужащий ВСУ, народный депутат Украины 7 и 8 созывов Егор Фирсов прокомментировал наступление российских оккупантов на Авдеевском направлении

Об этом стало известно из эфира "Эспрессо".

"Боевые действия - это так называемые волны. То есть постоянно идет проседание, а потом снова нарастание. Мы ожидали этого нарастания, потому что тактически и стратегически Авдеевка важна для врага, мы слушаем их перехваты. Поэтому плюс-минус мы все их планы знаем очень хорошо ", – отметил он.

Военный также сообщил, что были зафиксированы скопления техники, но самое главное, что на направлении есть огромное количество вражеской пехоты.

"Враг преобладает по этому направлению в 3 в 4 раза, пехоты очень много. Наша задача - постоянно теснить врага, давить на него, непосредственно ударными дровами бить по скоплениям техники, пехоты и ни в коем случае не давать возможности врагу остановиться, окопаться и занять какие-то позиции. Поэтому ситуация по этому направлению достаточно напряженная, я всегда говорил с первого дня этой самой большой атаки, что все очень серьезно. Враг будет пытаться взять Авдеевское направление всегда", - подчеркнул Фирсов.

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Он добавил, что у российской армии сейчас главная задача на этом направлении – взять так называемый террикон, который находится возле Авдеевского коксохимического завода, установить туда противотанковые средства и пытаться простреливать дороги и контролировать логистику.

"Но это безуспешно для врага, и в принципе мы знаем, какие подразделения и спецподразделения будут перебрасывать. Пуль и снарядов хватит на всех", - сказал военный.

Что известно о российском наступлении возле Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тысяч личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил, что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты ISW отметили, что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

На следующий день стало известно, что за три дня русские войска захватили 4,52 кв. км территории по разным направлениям возле Авдеевки. Оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает , что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались , что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились – их наступление может превратиться в "биение в бетонную стену". А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул , что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время, уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали, что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало , что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.

16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул , что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки оцепить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных пределах.

Кроме того, сообщалось , что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.

Украина
оружие
російська армія
военные силы Украины
окупанти
Авдеевка
потери окуппантов
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