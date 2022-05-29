"Пугают, что характеристику испортят в личном деле". Российские захватчики ждут конца мая, чтобы бежать из Украины
СБУ перехватила разговор, в котором российский оккупант рассказывает о намерениях покинуть Украину после истечения 90-дневного срока, определенного законодательством РФ для проведения "спецоперации"
Об этом сообщает в фейсбуке Служба безопасности Украины .
В армии РФ контрактники ждут конца мая, чтобы оставить фронт и вернуться домой. Те, кто заехал в Украину в феврале, вероятно, могут оставить службу.
"Сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать", – говорит другу оккупант.
Впрочем, командование пытается агитировать своих солдат, потому что сейчас желающих воевать мало.
"Приезжают, агитируют там, какими только способами: младшие классы пишут вам письма. Если вы уедете - кто здесь останется? Пугают, что характеристику испортят в личном деле, но еще ни одного это не остановило", – добавляет рашист.
- Женщины в России агитируют военных писать рапорты и возвращаться домой. В ГУР перехватили разговор оккупанта с родными, где мать переживает, что из-за количества погибших им отменят пенсии.
- Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказал матери о том, что из армии РФ невозможно уволиться, а тех, кто написал заявление, – отправляют в так называемую тюрьму, где держат в качестве заложников, не выпускают и унижают. Ротации тоже не предусмотрены, причем штурмуют села буквально 8 солдат. Рашист просит мать вернуть его домой.
- СБУ перехватила разговор, в котором российские оккупанты сознаются о массовых бунтах, подразделения отказываются идти в наступление на Харьковском направлении.
- В Запорожской области были зафиксированы случаи дезертирства российских военных.
- Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор российских оккупантов с их близкими. В разговорах они признаются, что готовы бежать из Украины, однако, чтобы ее удержать, кремль придумывает новые "обещания".
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