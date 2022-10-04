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Пугачева назвала россиян рабами и порадовалась, что ее ненавидят

4 октября, 2022 вторник
13:56
Таблоид Алла Пугачева

Российская певица Алла Пугачева обратилась к россиянам, которые поддерживают преступный режим и травят саму артистку

Сообщение к гейтерам Алла Пугачева оставила в своем Instagram.

Певица написала, что радуется тому, что ее ненавидят именно эти люди.

"Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это бы означало, что я пела и жила зря. Причина поняла. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала Пугачева.

  • 29 сентября 2022 года российская певица во второй раз уехала из России. Российские СМИ сообщают, что Пугачева с семьей уехала в Израиль, где получила гражданство.
  • Кроме того, артистка выставила на продажу имение в Подмосковье
  • В марте 2022 года Пугачева вместе с мужем Галкиным и детьми уехала в Тель-Авив. Шоумен сразу же осудил войну Путина, а артистка поддержала своего мужа.
  • Впоследствии в России внесли Максима Галкина в список "иноагентов". А Алла Пугачева попросила российские власти также внести ее в этот список

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