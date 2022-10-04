Сообщение к гейтерам Алла Пугачева оставила в своем Instagram.

Певица написала, что радуется тому, что ее ненавидят именно эти люди.

"Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это бы означало, что я пела и жила зря. Причина поняла. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", - написала Пугачева.

29 сентября 2022 года российская певица во второй раз уехала из России. Российские СМИ сообщают, что Пугачева с семьей уехала в Израиль, где получила гражданство.

Кроме того, артистка выставила на продажу имение в Подмосковье

В марте 2022 года Пугачева вместе с мужем Галкиным и детьми уехала в Тель-Авив. Шоумен сразу же осудил войну Путина, а артистка поддержала своего мужа.

Впоследствии в России внесли Максима Галкина в список "иноагентов". А Алла Пугачева попросила российские власти также внести ее в этот список

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