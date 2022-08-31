Пуэрто-Рико: где и когда смотреть решающий матч в группе на ЧМ-2022 по волейболу
В среду, 31 августа, мужская сборная Украины сыграет с Пуэрто-Рико решающий матч группового раунда чемпионата мира по волейболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 3 туре Украина встретится с Пуэрто-Рико в Катовице. Матч начнется в 21.30. Вживую его покажет телеканал УНИАН и региональные каналы Общественного.
Украинцы стартовали на ЧМ-2022 с поражения от Сербии – 0:3, а во 2-м туре победили Тунис – 3:0.
Перед решающим туром у украинцев 3 очка и занимают в группе A второе место. Лидирует Сербия (6 пунктов), третий – Тунис (3), Пуэрто-Рико (0) на четвертой позиции.
В следующий раунд чемпионата мира выйдут две первые команды из группы и четыре сборные с лучшими показателями, которые финишируют третьими.
ЧМ-2022 по волейболу
Мужчины
Группа A. 3-й тур
Украина – Пуэрто-Рико
Катовице, Польша
31 августа, 21:30
Прямая трансляция на УНИАН и региональных каналах Общественного
- 27 августа сборная Украины проиграла Сербии в 1-м туре чемпионата мира по волейболу.
- 29 августа Украина обыграла Тунис и одержала первую за 24 года победу в финальной части чемпионата мира.
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