Преимущества пудрового напыления бровей

Естественность

длительный результат

визуальная маскировка мелких дефектов на этом участке кожи

быстрое заживление

безболезненность процедуры

Недостатки пудрового напыления бровей

регулярность коррекции

может частично выгореть на солнце

Подготовка к процедуре

За 24 часа до проведения процедуры не употребляйте алкоголь и кофе!

за неделю до процедуры не стоит выщипывать брови

сделайте паузу в процедурах с пилингом

сделайте паузу в пользовании скрабами

несколько дней не пользуйтесь кремами на жирной основе и декоративной косметикой

не делайте перед пудровым напылением ламинирование бровей

за неделю перед процедурой не стоит загорать на солнце

за неделю перед процедурой не стоит посещать солярий

за неделю до процедуры проконсультируйтесь с мастером, какие лекарства не стоит употреблять перед пудровым напылением бровей.

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Техника напыления

Очистка области вокруг глаз от макияжа, остатков пыли и других загрязнений

коррекция пинцетом формы бровей

подбор необходимого оттенка для напыления

наметка карандашом ожидаемой формы бровей

нанесение местного обезболивающего средства

введение самого пигмента пудрового напыления

Стадии заживления

временное легкое покраснение кожи в области проведения процедуры

яркий пигмент после процедуры на следующий день начнет принимать ожидаемый оттенок.

на третий день образуются корочки и легкое шелушение в области проведения процедуры

к неделе времени все уже будет идеально!

Уход после процедуры

в период заживления не мойте область бровей, не расчесывайте, не лупите корочку

избегайте косметических средств на спиртовой основе

до полного заживления не стоит загорать и посещать бассейн/сауну

в период заживления не следует выщипывать брови и использовать пилинг/скраб

Продолжительность эффекта