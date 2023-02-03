Пудровое напыление бровей
Пудровое напыление – это современная методика, позволяющая подчеркнуть форму и цвет бровей. Такой метод хорошо сохраняет длительный эффект, помогает замаскировать эстетические недостатки лица, органично и натурально вписывается в образ в целом
Преимущества пудрового напыления бровей
- Естественность
- длительный результат
- визуальная маскировка мелких дефектов на этом участке кожи
- быстрое заживление
- безболезненность процедуры
Недостатки пудрового напыления бровей
- регулярность коррекции
- может частично выгореть на солнце
Подготовка к процедуре
- За 24 часа до проведения процедуры не употребляйте алкоголь и кофе!
- за неделю до процедуры не стоит выщипывать брови
- сделайте паузу в процедурах с пилингом
- сделайте паузу в пользовании скрабами
- несколько дней не пользуйтесь кремами на жирной основе и декоративной косметикой
- не делайте перед пудровым напылением ламинирование бровей
- за неделю перед процедурой не стоит загорать на солнце
- за неделю перед процедурой не стоит посещать солярий
- за неделю до процедуры проконсультируйтесь с мастером, какие лекарства не стоит употреблять перед пудровым напылением бровей.
фото: Getty Images
Техника напыления
Очистка области вокруг глаз от макияжа, остатков пыли и других загрязнений
коррекция пинцетом формы бровей
подбор необходимого оттенка для напыления
наметка карандашом ожидаемой формы бровей
нанесение местного обезболивающего средства
введение самого пигмента пудрового напыления
Стадии заживления
- временное легкое покраснение кожи в области проведения процедуры
- яркий пигмент после процедуры на следующий день начнет принимать ожидаемый оттенок.
- на третий день образуются корочки и легкое шелушение в области проведения процедуры
- к неделе времени все уже будет идеально!
- Уход после процедуры
- в период заживления не мойте область бровей, не расчесывайте, не лупите корочку
- избегайте косметических средств на спиртовой основе
- до полного заживления не стоит загорать и посещать бассейн/сауну
- в период заживления не следует выщипывать брови и использовать пилинг/скраб
Продолжительность эффекта
- при регулярной коррекции пудровое напыление бровей сохраняется до нескольких лет
- определенную роль играет фактор индивидуальности – состояние иммунитета, возраст, здоровый образ жизни, тип кожи
- Коррекция пудрового напыления бровей
- закрепление и коррекция результата обычно производится через месяц после первой процедуры.
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