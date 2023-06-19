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Публикации о приостановлении украинского наступления и изменениях тактики не совсем соответствуют реальности, - Згурец

19 июня, 2023 понедельник
10:00
Война с Россией Сергей Згурец

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что на Запорожском фронте плотная оборона противника, поэтому продолжительность наступательных действий будет достаточно значительной

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Военный аналитик дал комментарий по поводу сообщений Института изучения войны о приостановлении контрнаступления ВСУ и публикации The Wall Street Journal, что украинское командование пересматривает тактику, поэтому остановило наступление.

"Мне кажется, что эти публикации не совсем соответствуют реальности. Сейчас украинская сторона на протяженности 150 км Запорожского фронта проводит действия на 5 направлениях. В течение недели ротными группами были совершены действия, проявившие особенности российской обороны. Кроме того, начались активные действия по многим участкам. Действия на широком фронте не позволяют противнику определить направление основного удара ВСУ, но заставляют его подтягивать резервы со второй и даже третьей линии обороны, которые попадают под наш огонь артиллерии. А когда мы говорим об усовершенствовании тактики, то сейчас, по моему мнению, мы делаем выводы из того, каким образом обеспечить прорыв фортификационных сооружений противника, потому что сейчас мы действуем в зоне основных оборонительных сооружений российских войск", - сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.

Сергей Згурец добавил, что прохождение вражеских минных полей требует особой тактики. Ибо, проходя минные поля, мы делаем остановки узкими колоннами, а враг в то время поднимает вертолеты с целью атаковать остановившиеся колонны.

"Соответственно, сейчас нагрузка на нашу сторону состоит в том, чтобы уничтожать артиллерию противника, угрожающую нашим наступательным действиям, уничтожать вертолеты, также активно работают инженерные подразделения – все эти процессы происходят по всему участку фронта в разных степенях интенсивности. Поэтому я бы не говорил о приостановлении наступательных действий, потому что они носят именно такой характер, а могут быть достаточно медленными, если упомянуть избиение противника из Херсонского направления, тогда такие действия продолжались около двух месяцев, сейчас мы имеем гораздо более плотную оборону противника, поэтому продолжительность наступательных действий будет достаточно значительной. Через некоторое время мы увидим изменения в украинских подходах, но крайне важно, чтобы мы делали ставку на уничтожение противника средствами впечатления технологическими решениями, а не за счет штурмовых действий целых бригад. действий ведут именно отдельные роты или батальоны, заставляя противника опрокидывать резервы, чтобы держать его в напряжении и неопределенности", - пояснил Згурец.

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