Публичные заявления России показывают, что ее аппетиты растут, - Минобороны Литвы

Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил заместитель министра национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс на встрече министров обороны стран Скандинавии и Балтии, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.



Во время встречи особое внимание уделили ситуации безопасности в Украине.



"Наше единство и поддержка Украины остаются важными. Необходимо поддерживать Украину всеми возможными средствами – политическими, экономическими, военными", – заявил он.



По его словам, в ходе общения министры обороны пришли к согласию, что цели России в регионе остаются агрессивными, и мобилизация российских войск на границе с Украиной еще раз это подтвердила.



"Публичные заявления России свидетельствуют о том, что ее аппетиты растут и что для всего Альянса НАТО выдвигаются условия и требования. Это совершенно недопустимо. Любой диалог с Россией может происходить только в условиях, установленных Западом", - подчеркнул Абукявичюс.



Также министры обороны стран Скандинавии и Балтии обсудили гибридную агрессию Беларуси и меры по противодействию ей.

Украина, Литва и Польша в рамках Люблинского треугольника сделали совместное заявление о санкциях против РФ и противодействии миграционным атакам.

МИД России обнародовал требования к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", предусматривающих, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.