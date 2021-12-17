Публичные заявления России показывают, что ее аппетиты растут, - Минобороны Литвы
В Министерстве обороны Литвы заявили о необходимости поддержки Украины всеми возможными средствами и предупредили о росте российских аппетитов в регионе
Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил заместитель министра национальной обороны Литвы Маргирис Абукявичюс на встрече министров обороны стран Скандинавии и Балтии, сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.
Во время встречи особое внимание уделили ситуации безопасности в Украине.
"Наше единство и поддержка Украины остаются важными. Необходимо поддерживать Украину всеми возможными средствами – политическими, экономическими, военными", – заявил он.
По его словам, в ходе общения министры обороны пришли к согласию, что цели России в регионе остаются агрессивными, и мобилизация российских войск на границе с Украиной еще раз это подтвердила.
"Публичные заявления России свидетельствуют о том, что ее аппетиты растут и что для всего Альянса НАТО выдвигаются условия и требования. Это совершенно недопустимо. Любой диалог с Россией может происходить только в условиях, установленных Западом", - подчеркнул Абукявичюс.
Также министры обороны стран Скандинавии и Балтии обсудили гибридную агрессию Беларуси и меры по противодействию ей.
- Украина, Литва и Польша в рамках Люблинского треугольника сделали совместное заявление о санкциях против РФ и противодействии миграционным атакам.
- МИД России обнародовал требования к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", предусматривающих, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.
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