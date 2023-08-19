Об этом она написала в телеграме.

"Россияне воюют очень эмоционально. Они не просто целятся в гражданские объекты, а выискивают те, которые наиболее символичны или уязвимы для нас. Россиян раздражает все успешное, что у нас есть", - отметила Маляр.

По ее словам, в очередной раз российская армия запускает ракеты именно по тем объектам, "о которых до этого была очень положительная публичная информация".

"Конечно, они и без публичности знают, где какой объект расположен, но для них важна эмоциональная составляющая. Попасть как можно болезненнее. Было и такое, когда мероприятия проводили без публичного объявления и освещения, но туда все равно прилетало. Именно в момент проведения мероприятия". ", - подчеркнула замминистра обороны.

Она заявила, что публичные мероприятия в Украине в состоянии войны всегда представляют риск как для организаторов, так и для посетителей. Маляр назвала это лотереей, независимо от того, обнародована ли информация о публичных событиях или нет.

"Сегодня нет безопасного места в Украине. Надежно только в укрытии. Поэтому каждый должен научиться учитывать этот фактор во всем, что мы делаем и где бываем", - констатировала Маляр.

Ракетная атака РФ по центру Чернигова: что известно

Утром субботы, 19 августа 2023 года, российские агрессоры ударили баллистической ракетой по центру Чернигова. По состоянию на 15:25 погибли семь человек, среди них ребенок. Также не менее 110 получили ранения.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что российская ракета попала непосредственно во Дворец культуры на центральной площади города. Ударной волной повреждены крыши пятиэтажных домов.

По данным ДСНС, в результате российского удара баллистикой разрушена крыша драмтеатра с последующим пожаром. Также повреждено остекление окон 3 Государственных пожарно-спасательных отрядов.

Об обстреле Чернигова сообщал и президент Владимир Зеленский.

"Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир. Российская ракета попала прямо в центр города, в наш Чернигов. Площадь, политехника, театр", - написал президент.

Кроме того, в эфире телемарафона корреспондентка с места событий Александра Денисенко сообщила , что во время российского ракетного удара в Чернигове проходила выставка производителей дронов.

Впоследствии соорганизатор выставки дронов Мария Берлинская на своей странице в Facebook сообщила , что во время объявления воздушной тревоги мероприятие остановили, участникам несколько раз отметили о необходимости пойти в укрытие. Однако, по ее словам, часть людей вышла на улицу.

Она также добавила, что мероприятие и место его проведения были заранее официально согласованы с местными властями.

О мероприятии свидетельствует и анонс, опубликованный накануне в телеграм-канале Victory Drones. В нем приглашали производителей, военных, аэрошколы и социально-ответственные бизнесы для демонстрации дронов.

Мероприятие было запланировано на субботу, 19 августа, 10:00. В то же время, точное место проведения организаторы не указывали. Конкретное место сообщили только зарегистрированным проверенным участникам за считанные часы до мероприятия. Событие проводилось совместно с Черниговской ОВА и кластером оборонных технологий Brave1.

При этом в пресс-службе Черниговского горсовета заявили , что выставка не согласовывалась с местными властями. По их словам, "никаких разрешений не выдавалось".

Из-за российского теракта в Чернигове объявили трехдневный траур с 19 по 21 августа.