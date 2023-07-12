Об этом информирует минобороны Великобритании.

Отмечается, что 10 июля начальник генштаба Российской Федерации генерал Валерий Герасимов впервые выступил на телевидении после неудачного мятежа ЧВК Вагнера 24 июня. Разведкой Великобритании было замечено, как начальник штаба ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов информировал Герасимова по видеосвязи.

Несмотря на то, что Афзалов, заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина, занимает должность не менее четырех лет, это было его первое появление на публике вместе с Герасимовым.

"Увеличение популярности Афзалова у общественности, в то время как местонахождение Суровикина остается неясным, прибавляет дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отстранен после мятежа", - констатируют в минобороны Великобритании.

Что известно о Суровикине

Генерал Сергей Суровикин с начала октября 2022 года возглавлял оккупационные войска РФ в Украине. В январе его отстранили от этой должности. Суровикина также называют "генерал Армагеддон" из-за его преступных приказов бомбардировать Сирию.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на чиновников США, знакомых с разведданными, написало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина начать мятеж против военного руководства России . Теперь власти США пытаются выяснить, не помогал ли Суровикин планировать мятеж.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал публикацию издания и заявил, что это "спекуляция".

"Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, кривотолков и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров", - сказал он.

После неудачного бунта лидера вагнеровцев Пригожина СМИ сообщили, что Суровикина арестовали. В сети писали, что он якобы поддержал Пригожина, хотя российский генерал записал видео, где призвал вагнеровцев остановиться.

Командующего воздушно-космическими войсками России, заместителя командующего российскими войсками в Украине генерала Сергея Суровикина могли арестовать после неудачного мятежа финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, информировало 29 июня Financial Times.

Дочь Суровикина Вероника в комментарии одному из российских пропагандистских СМИ опровергла арест генерала.

По данным британской разведки 5 июля, информация об аресте Суровикина пока не подтверждена.

Впоследствии представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал , что Сергея Суровикина допрашивали в РФ, чтобы узнать о причастности к мятежу ЧВК Вагнера.