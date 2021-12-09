Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ: правительство предлагает ввести административную ответственность

Об этом он заявил на заседании правительства в четверг, 9 декабря, передает Еспресо.TV.



"Сегодня мы поддержали два законопроекта, которые касаются национальной безопасности нашего государства. Они предусматривают изменения в административный кодекс об ответственности за публичное отрицание агрессии РФ против Украины, за попытки легитимизировать оккупацию наших территорий", - написал министр в Telegram.

Напомним, в конце 2017 года нардепы от "Народного Фронта" зарегистрировали законопроект №7354 об уголовной ответственности за отрицание факта военной агрессии РФ против Украины, однако в марте 2018 года его вернули на доработку.

14 сентября 2020 года нардепы от "Европейской Солидарности" зарегистрировали законопроект №4087 про установление ответственности представителей власти за публичное отрицание временной оккупации части территории Украины Россией, а также за нарушение запретов относительно связей и взаимодействии с незаконными органами (должностными лицами) на временно оккупированной территории. Законопроект по состоянию на 24 сентября прорабатывают в комитете. Законопроект был снят с рассмотрения 2 января 2021 года.

23 сентября 2020 года в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается запретить чиновникам и государственным органам публично высказываться о признании законности оккупации Россией, однако 7 сентября 2021 года его сняли с рассмотрения.

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко опубликовал текст законопроекта. Так, за публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территорий Украины и попытки легализовать и легитимизировать аннексию части территории Украины политические деятели будут платить штраф от 17 до 34 тыс. грн, а если повторно в течение года - от 34 до 51 тыс. грн.Закон касается национальных и иностранных публичных деятелей, лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления и политически важных лиц."Под публичным отрицанием следует понимать хотя бы одно открытое обращение к более чем одному лицу, в котором выражается любое письменное или графическое изображение Крыма или Донбасса российским или как отдельного территориального субъекта, или отрицание попыток РФ легализовать и легитимизировать аннексию Крыма", - говорится в документе.