Публичная информация об оружии для Украины перед контрнаступлением оказывается для россиян неприятным сюрпризом, - эксперт Defense Express Киричевски
Очень многое об оружии для ВСУ, что сейчас появляется в публичных источниках, для россиян, судя по тональности их описаний, оказывается неприятным сюрпризом
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.
"Как оказалось, колесные танки пошли в нашу морскую пехоту, это усилит нашу легкую пехоту. Также стало публично известно, что одна из вновь сформированных бригад тяжелой пехоты получила американские ракеты APKWS, наводящиеся по лазерному лучу. Эти ракеты одинаково хороши, как сбивать российские БПЛА "Ланцет", так и аккуратно вырезать российские огневые точки где-нибудь в помещениях", - заявил он.
По мнению эксперта, это уже для россиян неприятный сюрприз.
"Учитывая сообщения, что нам Словения поставила лицензионные копии австрийских бронетранспортеров, которые хороши и будут надежно защищать пехоту в контрнаступлении. Это тоже для россиян сюрприз. Очень многое, что сейчас в наших публичных источниках появляется, для россиян, судя по тональности их описаний оказывается определенным неприятным сюрпризом", - сказал Киричевский.
Эксперт прокомментировал также подготовку ВСУ к наступлению.
"Более того, ввиду того, каким специфическим видом боевых действий является прорыв эшелонированной обороны противника, цепляющейся за фортификацию, самый незаметный этап подготовки - это накопление средств РЭБ, которые будут гасить российскую связь. А также накопление разного рода беспилотников, которые будут уничтожать их цели. В первую очередь, россиянам будут ломать систему связи. Это определило успех харьковского контрнаступления. Очевидно, ВСУ это будут пытаться повторить во время нового контрнаступления, которое ожидается через несколько недель", - подытожил он.
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