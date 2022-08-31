ПЦУ впервые приняла участие в заседании Ассамблеи Всемирного совета церквей
Православная церковь Украины впервые приняла участие в собрании Всемирного совета церквей, которое состоялось в Карлсруэ
Об этом сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Заря.
"Впервые официально Православная церковь Украины представлена на собрании Всемирного совета церквей. Пока как наблюдатели, но процесс обретения полноценного членства уже начат", — написал клирик.
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