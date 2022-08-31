Об этом сообщил представитель ПЦУ, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Заря.

"Впервые официально Православная церковь Украины представлена на собрании Всемирного совета церквей. Пока как наблюдатели, но процесс обретения полноценного членства уже начат", — написал клирик.

Президент Германии Штайнмайер заявил в выступлении на Ассамблее Всемирного совета церквей, что руководство РПЦ присоединилось к преступлениям войны против Украины.

30 августа правительство Украины предложило персональные санкции против патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ.

Православная церковь Украины призвала архиепископа Константинополя рассмотреть и осудить деятельность московского патриарха, проповедующего расистское учение о "русском мире".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb