Об этом говорится в письме, которое одобрили во время Священного Синода Православной церкви Украины.

"24 февраля 2022 г. Российская Федерация подло, без формального объявления войны, начала полномасштабную военную агрессию против Украины. Война, развязанная Россией в центре Европы еще в феврале 2014 г., ведется с целью уничтожения украинской государственности и поражает исключительной жестокостью. На глазах у всего мира творится настоящий геноцид украинского народа. Агрессор разрушает мирные украинские города, обстреливает больницы и школы, насилует и подвергает пыткам женщин и несовершеннолетних, убивает и калечит детей. Среди убитых российскими войсками – священнослужители Православной церкви Украины, религиозные наставники других вероисповеданий. Почти 200 религиозных сооружений, в основном это православные храмы, полностью или частично разрушены в результате российских обстрелов… Каждый убитый ребенок, каждая изнасилованная женщина, каждый разрушенный жилой дом и храм — это не только военное преступление, но и акт отречения от Христа, в результате которого преступник оказывается за благодатной оградой Церкви. Впрочем, моральная ответственность за совершенные преступления ложится не только на непосредственных исполнителей, но и на их идейных вдохновителей - Московского патриарха Кирилла и единомыслящих с ним иерархов, которые на протяжении десятилетий пропагандировали этнофилетическое и расистское учение о "русском мире" и сейчас благословляют нападение на Украину", - говорится в тексте письма.

В ПЦУ считают, что единственным достижением Кирилла является концентрация власти в одних руках при полной деградации реальной церковной соборности и полная зависимость Церкви от российского государства. Именно он приобщился к созданию доктрины "русского мира" - националистической этнофилетической теории об особой роли русской нации и государства в мире и в Церкви.

"От имени архиереев нашей Церкви и многочисленных жертв войны России против Украины, которую патриарх Московский открыто и однозначно публично одобряет и поддерживает, обращаемся к Вашей Всесвятости и Предстоятелям Поместных Православных Церквей с просьбой осудить доктрину "русского мира" и признать ее еретической; квалифицировать действия патриарха Кирилла на канонической территории Александрийского Патриархата как схизматичные; лишить Кирилла Гундяева права занимать Московский патриарший престол", – призвал митрополит Эпифаний от имени Архиерейского Собора Православной церкви Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb