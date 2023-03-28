ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и призвала к единению монахов Киево-Печерской лавры
ПЦУ создала религиозную организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и призвала к единению монахов Киево-Печерской лавры
Такое решение было принято на заседании Синода ПЦУ 28 марта.
"В составе Тернопольской епархии Православной церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор", - говорится в сообщении.
Кроме того, Синод поддержал позицию Предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания, изложенную в обращении к братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Также Синод призвал братию Лавры к единению в лоне Поместной Украинской православной церкви на канонических началах.
"Поддерживая государственное решение прекратить действие договора, по которому структуры Московского патриархата в Украине до сих пор пользовались частью комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в то же время Синод считает необходимым подчеркнуть важность сохранения в Лавре монашеской жизни и непрерывности совершения богослужений".
В связи с этим Синод подтвердил ранее направленные украинскому государству просьбы предоставить для монашеской жизни, богослужебной и другой религиозной деятельности ПЦУ помещения на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Также Синод принял Заявление, в котором подчеркнул неприемлемость законопроекта № 9103 об институте "регистрированного партнерства" как "несущем угрозу для общественной морали, в частности для морального и психологического здоровья детей и их права на воспитание в семье, созданной на основании брака мужчины и женщины, и усугубляющем демографическую ситуацию в Украине".
- Напомним, в середине марта Ткаченко заявил о начале процесса возвращения имущества государства в Почаевской Успенской лавре.
- 20 марта Тернопольский облсовет обратится к ОВА, Минкульту и СНБО относительно возвращения государству сооружений Почаевской лавры, пока находящейся в аренде у УПЦ (МП).
- 27 марта стало известно, что в Почаевской лавре служители УПЦ МП не допустили представителей государства в одну из церквей, срок пользования которой истек. Минкульт намерен обратиться в суд и вернуть государственное имущество.
- Кроме того, 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра расторгает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- 21 марта в Киево-Печерской лавре начала работу комиссия, которая определит состояние сохранения музейных экспонатов – на время комиссии закрыли вход в пещеры с мощами и ряд храмов. Представители УПЦ МП уже активно покидают помещение Лавры.
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