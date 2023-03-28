Такое решение было принято на заседании Синода ПЦУ 28 марта.

"В составе Тернопольской епархии Православной церкви Украины была образована религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская лавра Тернопольской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", священноархимандритом которой был утвержден митрополит Тернопольский и Кременецкий Нестор", - говорится в сообщении.

Кроме того, Синод поддержал позицию Предстоятеля ПЦУ митрополита Эпифания, изложенную в обращении к братии Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Также Синод призвал братию Лавры к единению в лоне Поместной Украинской православной церкви на канонических началах.

"Поддерживая государственное решение прекратить действие договора, по которому структуры Московского патриархата в Украине до сих пор пользовались частью комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в то же время Синод считает необходимым подчеркнуть важность сохранения в Лавре монашеской жизни и непрерывности совершения богослужений".

В связи с этим Синод подтвердил ранее направленные украинскому государству просьбы предоставить для монашеской жизни, богослужебной и другой религиозной деятельности ПЦУ помещения на территории комплекса Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Также Синод принял Заявление, в котором подчеркнул неприемлемость законопроекта № 9103 об институте "регистрированного партнерства" как "несущем угрозу для общественной морали, в частности для морального и психологического здоровья детей и их права на воспитание в семье, созданной на основании брака мужчины и женщины, и усугубляющем демографическую ситуацию в Украине".