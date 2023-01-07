Об этом Виктор Еленский, глава Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, рассказал Радио Свобода.

"Лавра принадлежит государству и государство дает возможность служить в нем, это его выбор, это его решение. Думаю, что это далеко не последний раз, когда ВТО будет служить в соборах Лавры. Очевидно монастырская братия, и не только Киево-Печерской лавры, будут решать: будут ли они принадлежать к Московскому патриархату или – как это настроение среди многих священник, духовенства, среди монашества – они эту связь прервут", - заявил он.

Напомним, Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.

31 декабря иерархи УПЦ (МП) провели последнюю службу в Трапезной церкви. Перед этим там пели о пробуждении России. Это дело расследует СБУ, объявлено подозрение одному из священников Лавры, прославлявшего "русский мир".

5 января министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о переходе Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры в государство.

Митрополит Эпифаний, глава Православной церкви Украины, совершит Богослужение по случаю Рождества Христова 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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