ПЦУ провела литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры

Об этом сообщает Укринформ.

Праздничная литургия в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялась по случаю праздника Благовещения.

Богослужение началось в 09:00 и длилось 2 часа. К литургии могли приобщиться все желающие верующие. Его провел архимандрит Авраамий, ранее перешедший из УПЦ МП в ПЦУ, после чего глава Православной церкви Украины Эпифаний назначил его наместником монастыря Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Зеркало недели, на литургии были замечены пятый президент Украины Петр Порошенко и его супруга.