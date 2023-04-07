ПЦУ провела литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
В пятницу, 7 апреля, Православная церковь Украины провела литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры
Об этом сообщает Укринформ.
Праздничная литургия в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялась по случаю праздника Благовещения.
Богослужение началось в 09:00 и длилось 2 часа. К литургии могли приобщиться все желающие верующие. Его провел архимандрит Авраамий, ранее перешедший из УПЦ МП в ПЦУ, после чего глава Православной церкви Украины Эпифаний назначил его наместником монастыря Киево-Печерской лавры.
Как сообщает Зеркало недели, на литургии были замечены пятый президент Украины Петр Порошенко и его супруга.
- Успенский собор (собор Успения Пресвятой Богородицы) – главный соборный храм Успенской Киево-Печерской лавры. Ранее в нем проводили богослужения священники УПЦ МП. 1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что вся территория Лавры – государственная собственность.
- 10 марта стало известно, что Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде зданий с УПЦ МП и требует освободить помещение.
- Синод Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что будет защищать Киево-Печерскую лавру "всеми законными средствами" и не покинет ее территорию после 29 марта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.23
Покупка 37.23Продажа 38.11
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное