Об этом сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Архиерейский Собор ПЦУ обратился к Вселенскому Патриарху и Предстоятелям Поместных Автокефальных Церквей с просьбой осудить духовные преступления Кирилла и лишить его престола, в частности на основании распространения еретического этнофилетического учения о "русском мире" и распространения схизм среди православных (необоснованного разрыва евхаристийного единения и создания епархий РПЦ в пределах Александрийского Патриархата)".

Епифаний напомнил, что патриарх Кирилл является одним из творцов идеологии "русского мира", ее пропагандистом и популяризатором. По его словам, сама эта идеология подпадает под осуждение этнофилетизма как ереси Константинопольским Собором 1872-го года. Соответственно, по мнению Епифания, Кирилл Гундяев как сотворец и пропагандист "русского мира" должен подлежать осуждению, если не отречется от этой ереси и не проявит плодов покаяния.

Глава ПЦУ также призвал Предстоятелей других поместных Церквей осудить слова и действия Московского патриарха Кирилла.

"Именно поэтому я обращался к Предстоятелям других поместных Церквей с просьбой от всей полноты Православия осудить слова и действия Московского патриарха Кирилла, который с амвона поддерживает кровопролитную войну против Украины. Ведь не может держать чашу с Евхаристией и пастырский жезл тот, чьи руки в крови жертв российской армии, которую он, русский патриарх, благословил на эту бойню", – подытожил Епифаний.

Накануне ПЦУ объявила о намерении основать мужской монастырь в Киево-Печерской лавре.

Также стало известно, что более 400 церковных общин в Украине перешли из УПЦ (МП) в ПЦУ после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

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