Об этом в интервью Радио Свобода сказал митрополит Переяславский и Александр Вишневский (Драбинко).

"Моя была инициатива обратиться в соответствующие органы государственной власти, в чьей компетенции это находится, об урегулировании этого вопроса, согласно церковному календарю по новому стилю, как мы его называем, соответственно, тем праздникам, которые к нему привязаны. А это Покрова и День Государственности. Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, совпадающим с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря – оно и так уже было объявлено государством выходным днем", – отметил митрополит Александр.

Отметим, что 14 октября на уровне государства отмечают День защитников и защитниц Украины. Праздник связан с церковным днем Покрова Пресвятой Богородицы. Согласно одобренному новоюлианскому календарю, на который перейдет ПЦУ, он будет приходиться на 1 октября.

День Украинской Государственности отмечают 28 июля в День крещения Киевской Руси-Украины.