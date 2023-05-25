ПЦУ попросит перенести День защитников с 14 на 1 октября – митрополит Александр Драбинко
Православная церковь Украины будет просить государственные органы согласовать с новым календарем праздник, отмечаемый 14 октября, на Покровы
Об этом в интервью Радио Свобода сказал митрополит Переяславский и Александр Вишневский (Драбинко).
"Моя была инициатива обратиться в соответствующие органы государственной власти, в чьей компетенции это находится, об урегулировании этого вопроса, согласно церковному календарю по новому стилю, как мы его называем, соответственно, тем праздникам, которые к нему привязаны. А это Покрова и День Государственности. Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, совпадающим с церковными праздниками, государственные даты. А Рождество 25 декабря – оно и так уже было объявлено государством выходным днем", – отметил митрополит Александр.
Отметим, что 14 октября на уровне государства отмечают День защитников и защитниц Украины. Праздник связан с церковным днем Покрова Пресвятой Богородицы. Согласно одобренному новоюлианскому календарю, на который перейдет ПЦУ, он будет приходиться на 1 октября.
День Украинской Государственности отмечают 28 июля в День крещения Киевской Руси-Украины.
- Архиерейский собор ПЦУ в среду, 24 мая, рассмотрел календарный вопрос и утвердил новый церковный календарь. Переход на новый юлианский календарь состоится с 1 сентября
- В какие дни будут отмечать основные праздники по новому календарю, читайте здесь
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