ПЦУ опубликовала традиционный и обновленный календарь религиозных праздников в марте
Православная Церковь Украины опубликовала информацию о самых больших праздниках и днях памяти святых в двух вариантах: по юлианскому (традиционному) и новоюлианскому (обновленному) календарю
Календарь на март разместили на facebook-странице ПЦУ.
В Православной церкви Украины напомнили, что решением синода был определен порядок предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование новоюлианского календаря. И отметили, что календарный вопрос сложный, но насущный, поскольку церковь получает многочисленные запросы от приходов, монастырей, мирян, духовенства и архиереев относительно возможности использования в практике служения новоюлианского календаря.
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"Итак, начиная с этого месяца, в дальнейшем будем подавать вам общую информацию о величайших праздниках и днях памяти святых в двух вариантах: по юлианскому (традиционному) календарю и новоюлианскому (обновленному) календарю, учитывая, что некоторые общины изъявили желание и должным образом получили соответствующее синодальное благословение", – добавили в ПЦУ.
Сегодня новоюлианский календарь используют Вселенский патриархат, Александрийский патриархат, Антиохийский патриархат, Румынский патриархат, Болгарский патриархат, Церковь Кипра, Церковь Греции, Церковь Албании.
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6 января глава ПЦУ Епифаний отмечал, что на Священном синоде Православной церкви Украины планируется разрешить перейти на новоюлианский календарь тем приходам, которые решат сделать это полностью. Следовательно, на заседании Синода 2 февраля приходам и монастырям Православной церкви Украины разрешили переходить на новоюлианский календарь и утвердили порядок предоставления благословения на его использование.
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Во время заседания 2 февраля Синод также принял решение о том, что в мае 2023 года на заседании Архиерейского собора ПЦУ будет обсуждена календарная реформа.
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6 февраля УГКЦ объявила о переходе с 1 сентября 2023 года на новый календарь по решению Архиерейского Синода УГКЦ в Украине и опубликовала календарь
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7 февраля митрополит Евстратий отметил , что "есть все основания для положительного решения" о переходе ПЦУ на новый календарь.
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