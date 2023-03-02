ПЦУ опубликовала традиционный и обновленный календарь религиозных праздников в марте

Календарь на март разместили на facebook-странице ПЦУ.

В Православной церкви Украины напомнили, что решением синода был определен порядок предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование новоюлианского календаря. И отметили, что календарный вопрос сложный, но насущный, поскольку церковь получает многочисленные запросы от приходов, монастырей, мирян, духовенства и архиереев относительно возможности использования в практике служения новоюлианского календаря.

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"Итак, начиная с этого месяца, в дальнейшем будем подавать вам общую информацию о величайших праздниках и днях памяти святых в двух вариантах: по юлианскому (традиционному) календарю и новоюлианскому (обновленному) календарю, учитывая, что некоторые общины изъявили желание и должным образом получили соответствующее синодальное благословение", – добавили в ПЦУ.

Сегодня новоюлианский календарь используют Вселенский патриархат, Александрийский патриархат, Антиохийский патриархат, Румынский патриархат, Болгарский патриархат, Церковь Кипра, Церковь Греции, Церковь Албании.