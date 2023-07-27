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ПЦУ официально утвердила переход на новый юлианский календарь

27 июля, 2023 четверг
14:24
Общество

Православная церковь Украины в четверг, 27 июля, официально утвердила переход на новоюлианский календарь

Об этом информирует Укринформ .

Решение о переходе священники приняли во время Поместного собора Православной церкви Украины. Он прошел в Софии Киевской.

Когда произойдет переход на новый календарь и кто может от него отказаться

Как сообщили в ПЦУ, согласно решению Архиерейского собора ПЦУ, определен переход на новоюлианский календарь с 1 сентября этого года, сохраняя за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый календарь. Общее употребление нового юлианского календаря вводится после утверждения этого решения Поместным собором.

"Это решение, которое ждет от нас и большинство верующих нашей Церкви, и большинство украинского общества. Это решение не простое, мы шли к нему долгое время, постепенно, шаг за шагом, и принимаем его взвешенно. Но оно так же необходимо, как в свое время было необходимо решение ввести украинский живой язык в богослужении вместо традиционного славянского, ввести автокефальное устройство жизни Церкви вместо многосотлетнего подчинения. Не все восприняли эти решения, не все их поддержали – но они были верны и жизненно необходимы. необходимо для нас решение о переходе на обновленный календарь, более точный астрономически и церковно принятый, с сохранением традиционной пасхалии», – прокомментировал митрополит Эпифаний.

В ПЦУ добавили, что приходы и монастыри, желающие соблюдать старый календарь, будут иметь эту возможность: "календарная реформа состоится без принуждения, постепенно и осознанно".

Итак, уже с 1 сентября (начало церковного года) религиозные праздники в ПЦУ будут отмечать по-новому. В частности, Рождество будут праздновать 25 декабря, а не 7 января. Сместятся и другие праздники - Покров (1 октября), Крещение (6 января), Николая (6 декабря) и т.д. Впрочем, решение не касается Пасхи и других праздников Пасхалии, то есть не неподвижных, а связанных с празднованием Пасхи.

ПЦУ
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