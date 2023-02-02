ПЦУ обсудит календарную реформу на заседании Архиерейского собора в мае

Соответствующее решение было принято сегодня, 2 февраля, во время заседания Священного синода, сообщают на сайте ПЦУ.

"Было решено созвать 24 мая 2023 г. очередное заседание Архиерейского Собора, одним из вопросов повестки дня которого является обсуждение календарной реформы", – говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании Священного синода утвердили порядок предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование нового юлианского календаря.

Также Синод принял специальное заявление о необходимости законодательного ограничения вмешательства страны-агрессора в религиозную жизнь Украины и рассмотрел ряд других вопросов.

Очередное заседание Священного синода Православной церкви Украины состоялось 2 февраля в синодальном зале Митрополичьего дома – резиденции Предстоятеля Православной церкви при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. В заседании приняли участие одиннадцать членов Священного синода.

6 января глава ПЦУ Епифаний отмечал, что на Священном синоде Православной церкви Украины планируют разрешить перейти на новоюлианский календарь тем приходам, которые решат сделать это полностью

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