ПЦУ обсудит календарную реформу на заседании Архиерейского собора в мае
В мае 2023 года на заседании Архиерейского собора ПЦУ будет обсуждена календарная реформа
Соответствующее решение было принято сегодня, 2 февраля, во время заседания Священного синода, сообщают на сайте ПЦУ.
"Было решено созвать 24 мая 2023 г. очередное заседание Архиерейского Собора, одним из вопросов повестки дня которого является обсуждение календарной реформы", – говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании Священного синода утвердили порядок предоставления благословения приходам и монастырям ПЦУ на использование нового юлианского календаря.
Также Синод принял специальное заявление о необходимости законодательного ограничения вмешательства страны-агрессора в религиозную жизнь Украины и рассмотрел ряд других вопросов.
Очередное заседание Священного синода Православной церкви Украины состоялось 2 февраля в синодальном зале Митрополичьего дома – резиденции Предстоятеля Православной церкви при Михайловском Златоверхом кафедральном соборе. В заседании приняли участие одиннадцать членов Священного синода.
- 6 января глава ПЦУ Епифаний отмечал, что на Священном синоде Православной церкви Украины планируют разрешить перейти на новоюлианский календарь тем приходам, которые решат сделать это полностью
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