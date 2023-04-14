Общины, все больше верующих и даже людей, далеких от церкви, уже осознали необходимость прямого запрета деятельности РПЦ в Украине на законодательном уровне. В этом видится единственный законный способ решить наболевшую проблему - прекратить антигосударственную работу давно утратившей религиозный характер организации. В свою очередь, стала политической структурой, полностью и полностью подчиненной власти враждебной России и ее спецслужбам.



Люди также понимают, что запрещать РПЦ следует именно из соображений национальной безопасности. Для миллионов украинцев очевидно, что с начала 2014 года вооруженной агрессии России против Украины эта церковь является прямой и реальной угрозой самому существованию украинской нации и государства.



При этом важно соблюдать демократические правила и процедуры, чтобы не прибегнуть к произвольным решениям в таком чувствительном вопросе. Именно поэтому проект закона №8221 опирается на положения Европейской конвенции по правам человека и правоприменительную практику Европейского суда по правам человека.



Выводы наших союзников



Важно отметить, что наши западные союзники внимательно отслеживают развитие процессов украинской православной жизни. И они не воспринимают обманную российскую пропаганду о "репрессиях" против УПЦ МП. Наши партнеры готовы подставить свое плечо, когда Россия снова попытается обсудить в Совбезе ООН "гонку на единую каноническую православную церковь" в Украине. Как это было на заседании 19 января э. г., но теперь с позиции председательствующей в СБ ООН.



Первый шаг Москва уже сделала. В Госдуме государства-агрессора зарегистрировано постановление о "репрессивной политике киевского режима, направленное на уничтожение канонической УПЦ". Епископство московской церкви в Украине "подносит патроны", снимая видео о "притеснениях" в Киево-Печерской лавре, Хмельницком, Ивано-Франковске, Каменце-Подольском, Львове, Шепетовке, Черновцах.



Ответ нашего государства и наших союзников должен быть четким. Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал (9 апреля) религиозную составляющую широкомасштабной войны России против Украины. В отчете говорится, что "Россия продолжает использовать религию как оружие". Как предполагают аналитики, это "часть продолжающейся российской кампании культурного геноцида и этнических чисток, направленной на уничтожение идеи независимой украинской нации и Православной церкви Украины".



ISW подсчитал, что российские солдаты или оккупационные власти совершили по меньшей мере 76 актов религиозных преследований в Украине. Закрыто, "национализировано" или принудительно переподчинено РПЦ не менее 26 культовых сооружений. Убиты или захвачены по меньшей мере 29 священнослужителей или религиозных лидеров. Разграблены, осквернены или разрушены по меньшей мере 13 культовых сооружений на оккупированной территории Украины.

В отчете ISW отдельно отмечено, что российские власти "систематически подавляют религиозную свободу в России" и переносят свою государственную политику религиозных преследований на захваченные территории Украины. Понятно, что под российской оккупацией не может быть другой церкви, кроме РПЦ или ее филиала УПЦ МП.

Томос вручен церкви и государству



ISW заключил, что "кампания религиозных преследований Москвы имеет целью уничтожить автокефальную (независимую) Православную Церковь Украины, которую Москва считает раскольнической". Указано, что РФ не принимает во внимание решение Вселенского патриарха, принятое в 2019 году, о предоставлении Украинской Православной Церкви независимости от Московского патриархата.



Подчеркивание важности Томоса требуется не только для западной аудитории. На юридическом значении этого исторического документа нужно постоянно подчеркивать и в Украине. УПЦ МП не прекращает пропаганды о "неканоничности" ПЦУ, "раскольниках" и "несвятах". Разорвав вместе с РПЦ евхаристическое общение (сопричастие) с Вселенским патриархом, церковь во главе с митрополитом Онуфрием не проявляет никакого желания изменить свою позицию. Несмотря на ужас войны, развязанной Россией с благословением патриарха Кирилла Гундяева.



Московской церкви нужно наконец смириться и признать, что Томос предоставляется Вселенским патриархом только раз! Это когда-то Московский патриархат под диктовку Сталина определил, что автокефалия Польской православной Церкви (1924 г.) "неправильна" и нужно предоставить собственную, "правильную" (1948 г.). Итак, все, кто спекулирует на теме "еще одного томоса", сознательно или нет, но подыгрывают врагам автокефалии Украинской церкви.

Есть еще одно непонимание значения Томоса в православной жизни Украины, которое демонстрируется некоторыми экспертами и дискутируется в соцсетях. Появились предположения, что вписывая Томос в законопроект № 8221, мы таким образом придаем ПЦУ статус "государственной церкви", наделяя ее полномочиями, исключительно принадлежащими государственным органам.



Я уже объяснял полную безосновательность этих опасений из-за понимания роли Томоса в украинском государственном создании ("Церковь должна определять, кто может называться православным", 4 января 2023 г.). После 24 февраля, ценой больших жертв и страданий, мы получили уникальную возможность окончательно разорвать духовные узы, которыми Россия привязывала нас к себе с 1686 г., когда незаконно подчинила себе Киевскую православную митрополию.



Исключительная роль ПЦУ



В деле автокефального устройства Православной Церкви в Украине как части Всемирного православия в 2016-2019 годах наше государство совместно с Вселенским патриархатом проделали большую работу, чтобы все произошло согласно каноническому и государственному праву. Ибо перед предоставлением автокефалии ПЦУ Вселенский патриарх нуждался в четко выраженной поддержке Президента и парламента Украины. И такую поддержку получил.

В преамбуле законопроекта № 8221 отмечено, что Томос был вручен Православной Церкви Украины и Украинскому государству. А также то, что "Церковь – все православные митрополии, архиепископии, епископии, монастыри, приходы и все церковные учреждения – имеет статус автокефальной, является частью Вселенского Православия и занесена в Диптих Православных Автокефальных Церквей и провозглашена в пределах международно признанных государственных ".



Такую роль Томосу подтвердил Верховный Суд Украины, который констатировал (дело № 761/25084/20-ц; производство № 61-17392св20): "Единая автокефальная ПЦУ создана в тот же день (15 декабря 2018 г.) Объединительным Собором как Поместная согласно каноническим правилам, в частности 34 Апостольского правила, и как религиозное объединение согласно законодательству Украины.



В то же время, УПЦ МП отказалась от участия в процессе становления Поместной ПЦУ, полностью подчиняя свою деятельность интересам РПЦ и Российского государства.



Активно работая над получением Томоса, Украинское государство согласилось с исключительной ролью в украинском православии именно ПЦУ, руководитель которой должен руководить всем церковным сообществом с уважением к принципу соборности в управлении. И это ему окончательно определять, кто и на каких началах относится к ПЦУ как части Вселенского православия. И государство признало свою готовность передать ПЦУ часть своих полномочий, в частности участие в регистрации православных религиозных организаций.



Стержень процесса деколонизации



Напомню также, что согласно цитированному решению ВСУ решение того, какая религиозная организация может использовать термин "православный"/"православная", исключительно относится к прерогативам деятельности церкви, ибо регулируется Кодексом Канонов Восточных Церквей. Так же, как и определение того, что касается сути вероучения – важнейшей части святого предания, опирающегося на Священное Писание. Здесь государству точно не место, если мы хотим, чтобы демократическая Украина не походила на современную Россию, а украинское православие не напоминало православие российского образца.



Готовя войну против Украины, Кремль пытался втолковать украинцам и всему миру, что Украина – это "недогосударство". Без устойчивых государственных институций и того, что называется "институционной памятью", когда решения предыдущей власти не отрицаются действующей властью. В Москве и сейчас убеждены, что так оно есть. Так же иерархия УПЦ МП убежденно считает Украину частью Российской империи – бывшей, нынешней и грядущей.



Получение Томоса и автокефальное церковное устройство ПЦУ стали вехами процесса деколонизации Украины и утверждения нашего государства как части европейского цивилизационного пространства. Следовательно, нужно вписать Томос в законодательное поле государственного права.



Власти этих аргументов не учитывают, форсируя свой проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций (регистр. № 8371). После встречи главы ВРУ Руслана Стефанчука с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций глава ВРУ (11 апреля) стало известно, что законопроект поддерживают церковные организации. И это неудивительно. Ведь на встрече были и представители УПЦ МП. Что уж абсурдно!



Мы должны констатировать, что ПЦУ идя на компромисс с властью такими действиями фактически отказалась поддержать введение Томоса 2019 г. в украинское законодательное поле. Тем самым церковь, возглавляемая митрополитом Эпифанием, согласилась, что кроме нее в нашем государстве будет существовать еще одна православная церковь. Подчинена (по крайней мере, пока) московскому патриархату.



И потому "Карфаген должен быть разрушен". Для защиты украинской независимости и демократии как можно скорее должен быть принят законопроект "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций" (№8221).