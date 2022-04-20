ПЦУ канонизировала гетмана Петра Сагайдачного

Об этом сообщает LIGA.net.

Прославление гетмана Петра Сагайдачного на общецерковном уровне произошло впервые.

"Мы прославляем на общецерковном уровне нашего украинского святого – святого благоверного гетмана Петра Сагайдачного. Он прославлен в лике святых, зачисленный нашей Православной церковью Украины", – сказал митрополит Эпифаний во время богослужения.

Гетман Конашевич-Сагайдачный был канонизирован 25 мая 2011 архиерейским собором Украинской автокефальной православной церкви, вошедшей в состав Православной церкви Украины во время объединительного собора в декабре 2018 года. Церковное прославление святого на местном уровне впервые состоялось 17 июля 2011 в городе Самбор Львовской области.

ПЦУ установила 20 апреля днем памяти святого Петра (Конашевича-Сагайдачного) для всецерковного почитания.

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