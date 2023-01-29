Об этом Эпифаний рассказал в интервью NV .

По его словам, после юридических нюансов, Православная церковь Украины рассчитывает получить долгосрочный договор на пользование двумя храмами Лавры - Свято-Успенским собором и Трапезной церковью.

"Сейчас мы получили два разовых разрешения на совершение богослужения, потому что нужно устроить еще юридические нюансы, но я уверен, что мы получим также долгосрочный договор на использование двух храмов в Верхней Лавре: Свято-Успенского собора и Трапезной церкви", - сказал Эпифаний.

Он отметил, что ПЦУ пошла по дипломатическому пути и предложила механизм разового разрешения, хотя до конца никто не понимал, что его можно будет получить уже на Рождество 7 января.

"Мы мечтали, что будем совершать богослужения на территории Киево-Печерской Лавры, нашей древней украинской святыни. Мы этот процесс начали еще раньше. Синодом в июне было принято решение о регистрации юридического лица в составе ВТО - Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры", – объяснил Эпифаний.

Он добавил, что пока ПЦУ будет получать разовые доступы и совершать богослужения только по большим праздникам, но со временем рассчитывает проводить их каждое воскресенье.

"Со временем, когда будет сформирован наш монастырь и к нам присоединится часть братии из Нижней Лавры, мы тогда все приведем в порядок, наладим и тогда богослужение будет совершаться регулярно в центральном Успенском соборе каждое воскресенье, а уже на территории Лавры богослужения будут совершаться каждый день. Это вопрос времени", - заверил Эпифаний.

7 января митрополит ВТО Эпифаний провел в Лавре первое богослужение после того, как храм забрали в УПЦ МП и вернули государству.

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