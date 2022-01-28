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ПЦР-тестирование на коронавирус: где сделать в Киеве
"Что делать, если я подозреваю у себя коронавирус?" – такой вопрос волнует каждого, кто еще лично не сталкивался с этой инфекцией. Министерство здравоохранения Украины призывает пойти на самоизоляцию и позвонить семейному врачу
Специалист, получив информацию о ваших симптомах, сориентирует, какой лучше сделать тест на коронавирус в Киеве. Жители столицы, а также Винницы и Хмельницкого могут без очереди пройти диагностику в лаборатории "МЕДИЛАБС". Результат экспресс-анализа будет готов через 20-30 минут, а заключение ПЦР – за 6 часов без доплаты за срочность.
На заболевание указывают такие признаки:
Третья волна коронавирусной болезни распространяется по стране. Беспрепятственно передвигаться, посещать общественные места разрешено всем, кто сделал две прививки от COVID-19.
Гражданам, еще не успевшим вакцинироваться, при посадке в межобластной транспорт, визитах в кафе, рестораны, кино, торговые центры нужно иметь при себе справку о негативном анализе.
Лаборатория "МЕДИЛАБС" выполняет следующие виды исследований:
Если вы планируете проходить антиген-тестирование или ПЦР-тест в Киеве, придется сдать мазок из носо-/ротоглотки. Чтобы ответ был безошибочным, необходимо:
Позвоните в "МЕДИЛАБС" или заполните на сайте регистрационную форму. Укажите подходящий тип исследования, желаемую дату и время.
Придите в диагностическое учреждение без опоздания, предварительно подготовившись к процедуре. Соблюдайте масочный режим и другие меры безопасности, актуальные во время пандемии.
Как идентифицируют COVID-19?
На заболевание указывают такие признаки:
- непрерывные приступы кашля;
- повышенная температура тела (нередко – от 38 °C);
- ломота в теле, резкая боль в суставах и мышцах;
- ощущение слабости;
- появление одышки во время движения;
- потеря ощущения запаха и вкуса.
В каких случаях нужно обследоваться?
Третья волна коронавирусной болезни распространяется по стране. Беспрепятственно передвигаться, посещать общественные места разрешено всем, кто сделал две прививки от COVID-19.
Гражданам, еще не успевшим вакцинироваться, при посадке в межобластной транспорт, визитах в кафе, рестораны, кино, торговые центры нужно иметь при себе справку о негативном анализе.
Какие диагностические методики используются?
Лаборатория "МЕДИЛАБС" выполняет следующие виды исследований:
- Экспресс-тестирование на антиген. Направлено на обнаружение в организме человека специфического вирусного белка. Эффективно с 1-го до 7-го дня болезни.
- ПЦР-тест на коронавирус. Выявляет геном SARS-CoV-2 (РНК). Применяется на любой стадии заболевания даже до появления симптомов.
- Анализ антител. Указывает, болел ли пациент ковидом в недалеком прошлом. Способен идентифицировать в крови человека иммуноглобулины, выработавшиеся в ответ на заражение вирусом.
Правила подготовки к исследованию
Если вы планируете проходить антиген-тестирование или ПЦР-тест в Киеве, придется сдать мазок из носо-/ротоглотки. Чтобы ответ был безошибочным, необходимо:
- отказаться от напитков, содержащих алкоголь, на сутки;
- на полдня сделать паузу в лечении препаратами для носа и горла;
- не курить хотя бы 4 часа;
- не употреблять пищу и ничего не пить, кроме чистой воды, 2 часа до забора биологического материала.
Как попасть на обследование?
Позвоните в "МЕДИЛАБС" или заполните на сайте регистрационную форму. Укажите подходящий тип исследования, желаемую дату и время.
Придите в диагностическое учреждение без опоздания, предварительно подготовившись к процедуре. Соблюдайте масочный режим и другие меры безопасности, актуальные во время пандемии.
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