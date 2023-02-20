"ПТН ПНХ": Укрпочта выпустит новую марку к годовщине полномасштабного вторжения РФ

Об этом информирует гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .

"Завтра Путин обратится с "посланием" в преступный российский парламент, поэтому мы решили послать его уже сегодня и открыть предзаказ на эту марку", - пишет генеральный директор.

Эта марка – благотворительный выпуск, собранные деньги направят на восстановление учебных заведений, разрушенных ракетными обстрелами России.

20 февраля Укрпочта начала предпродажу почтового набора .

Марку с конвертами введут в обращение 24 февраля.

"Это была непростая задача передать настроение этой даты. Но, кажется, с артом известного художника Бенкси, который он оставил на развалинах здания в Бородянке, нам это удалось. И будущее - в лице мальчика, обязательно победит прошедшее в голове прошлое. больного диктатора и всех, кто его поддерживает", – рассказал Смилянский.

Тираж марки – 250 тысяч листов по 6 марок.