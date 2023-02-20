"ПТН ПНХ": Укрпочта выпустит новую марку к годовщине полномасштабного вторжения РФ
Укрпочта объявила о предпродаже марки "ПТН ПНХ", которую выпустят к годовщине начала полномасштабной войны РФ против Украины
Об этом информирует гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский .
"Завтра Путин обратится с "посланием" в преступный российский парламент, поэтому мы решили послать его уже сегодня и открыть предзаказ на эту марку", - пишет генеральный директор.
Эта марка – благотворительный выпуск, собранные деньги направят на восстановление учебных заведений, разрушенных ракетными обстрелами России.
20 февраля Укрпочта начала предпродажу почтового набора .
Марку с конвертами введут в обращение 24 февраля.
"Это была непростая задача передать настроение этой даты. Но, кажется, с артом известного художника Бенкси, который он оставил на развалинах здания в Бородянке, нам это удалось. И будущее - в лице мальчика, обязательно победит прошедшее в голове прошлое. больного диктатора и всех, кто его поддерживает", – рассказал Смилянский.
Тираж марки – 250 тысяч листов по 6 марок.
- Бэнкси в 2022 году создал граффити на стене дома в деоккупированной Бородянке.
- 15 ноября 2022 года стало известно, что анонимный уличный художник по прозвищу Бэнкси из Британии подтвердил , что создал в Украине семь муралов. В частности, стенописи в Киеве, Ирпене и Бородянке.
- 9 декабря 2022 года ирпинский городской совет принял решение о назначении всемирно известного английского художника Бенкси почетным гражданином Ирпеня.
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