Птицы победы: почему нужно донать на дроны. Информационная поддержка

Об этом пишет thepage.ua.

Эффективность операции зависит от технологичности подразделения. Глаза украинской армии – беспилотники. Они помогают обнаружить вражские позиции и скорректировать артиллерийские удары. Чем больше глаз у наших бойцов, тем больше воинов вернутся домой невредимыми.

Фонд "Стальные крылья" запустил сбор на дроны для подразделения, воюющего на Юге Украины. Его цель – 50 тыс. евро на украинский БпЛА "Эльф" и квадрокоптер Matrice 30T. Эти аппараты помогут нашим ребятам видеть кафиров словно на ладони и работать артой точь-в-точь по гнездам врага.

Возможно, вы уже устали донатить на еще один дрон. У вас может возникнуть вопрос: а что происходит с теми, на которые мы собирали? Вместе со "Стальными крыльями" выясняем, почему такая техника - это расходный материал на фронте.

Дроны сбивают

Конечно, беспилотники – птицы высокого полета. "Эльф", на который собирает фонд , может присматривать за рашистским тылом с высоты 1500 м. Поскольку дальность огня с АКМ по воздушным целям до 500 м, вероятность сбить такой аппарат из стрелкового оружия крайне мала. Но должны признать: хотя коптер — сложная цель, но все же реальная. Особенно когда аппарат производит разведку близко к земле или снизился из-за недостаточного заряда батареи.

Дроны перехватывают

Главное преимущество БпЛА – дистанционное управление. DJI Matrice 30T может фиксировать и передавать данные о позициях врага на расстояние до 15 км, а БпЛА "Эльф" - в радиусе 35 - 60 км. Именно поэтому беспилотники сохраняют жизнь военным, которым не приходится участвовать непосредственно в боях. Однако радиоуправляемость – это и ахиллесова пята. Враг может определить диапазон частот и заглушить приемник дрона. Как только беспилотник теряет сигнал, он останавливается в воздухе, оскольку не знает, куда лететь. Врагу остается только дождаться, пока аккумулятор разрядится, и аппарат упадет посреди поля или застрянет в ветвях деревьев.

Дроны выходят из строя

Мы все надеемся, что ВСУ продолжат контрнаступление и зимой. Нашим бойцам не занимать рвени, но техника может не выдержать погодных условий. Скажем, если дрон работает под дождем или во время снегопада, влага может попасть внутрь корпуса и повредить механизм. Низкие температуры вредят батареям. К тому можно добавить и шквальный ветер, который может снести аппарат на высоте. Если отказывает хотя бы один из двигателей, беспилотник не может компенсировать вес, выходит из строя и падает на землю. Потому осенью и зимой запускать технику рискованно, но от этого никуда не деться.

фото: thepage.ua