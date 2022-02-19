"Птицей" из Канады доставили пулеметы с оптическими прицелами и тепловизоры
Вечером в субботу, 19 февраля 2022 года, в Украину прибыла очередная партия военной помощи из Канады
Подробности у себя в твиттере приводит министр обороны Украины Алексей Резников, передает Еспресо.TV.
“Оружие для ВСУ от наших близких канадских друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, пулеметов с оптическим прицелом, приборов ночного видения и наблюдения, военного снаряжения", - написал министр.
"Спасибо за это важное и своевременное решение!" - подчеркнул Резников.
- Это уже третий грузовой борт от военных из Канады, поступивший в Украину в последнее время.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.23
Покупка 28.23Продажа 28.61
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.57
- Актуальное
- Важное