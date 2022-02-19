"Птицей" из Канады доставили пулеметы с оптическими прицелами и тепловизоры

Подробности у себя в твиттере приводит министр обороны Украины Алексей Резников, передает Еспресо.TV.



“Оружие для ВСУ от наших близких канадских друзей. Мы получили военную помощь в виде винтовок, пулеметов с оптическим прицелом, приборов ночного видения и наблюдения, военного снаряжения", - написал министр.



"Спасибо за это важное и своевременное решение!" - подчеркнул Резников.

Это уже третий грузовой борт от военных из Канады, поступивший в Украину в последнее время.

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