Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Птичка со здания и еще 583 лота: Илон Маск выставил на аукцион памятные вещи Twitter после ребрендинга соцсети

Птичка со здания и еще 583 лота: Илон Маск выставил на аукцион памятные вещи Twitter после ребрендинга соцсети

10 августа, 2023 четверг
17:59
Мир

Американский миллиардер Илон Маск выставил на аукцион вывески Twitter и другие вещи компании через несколько недель после ребрендинга компании в X: торги начнутся 12 сентября и продлятся два дня

Об этом информирует BBC .

Аукцион получил название "Ребрендинг Twitter: онлайн-аукцион, на котором представлены памятные вещи, искусство, офисные активы и многое другое!".

Среди 584 лотов, выставленных на торги, кроме вывески-птицы со здания, будут огромные птичьи клетки, десятки столов и стульев, диджейский пульт и достаточное количество музыкальных инструментов, чтобы укомплектовать музыкальную группу. По информации аукционного дома Heritage Global Partners, предложение для каждого лота стартует от $25.

Одна из птиц Twitter все еще прикреплена к зданию штаб-квартиры компании в Сан-Франциско, отмечает издание. В объявлении аукциона указано, что ее будущий владелец будет нести ответственность за наем лицензированной компании с соответствующими разрешениями на ее демонтаж.

Среди лотов есть две картины, нарисованные с фото, которые в свое время завирусились в соцсети. Первая – селфи Эллен Дедженерес со звездами, сделанное на церемонии вручения премии "Оскар" в 2014 году. Вторая – фото, опубликованное Бараком Обамой после его переизбрания президентом в ноябре 2012 года. В то время этот твит был самым популярным на платформе.

Что известно о покупке Twitter Илоном Маском

24 апреля 2022 года компания Twitter приняла предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд. Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования транзакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.

14 мая 2022 года Маск решил приостановить сделку по покупке социальной сети Twitter из-за проверки количества фейковых аккаунтов. Этим он обрушил акции соцсети.

Впоследствии Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении социальной сети Twitter. А компания подала на него в суд . Первое судебное заседание должно было состояться 17 октября 2022 года.

5 октября того же года стало известно, что Маск готов купить Twitter по изначальной цене в $44 млрд.

27 октября 2022 года Маск намекнул , что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил надпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".

Позже стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.

Далее Маск распустил совет директоров Twitter и начал посылать работникам компании электронные письма с информацией о том, что они уволены. Сотрудники компании Twitter подали на компанию коллективный иск в суд. В общей сложности Twitter уволил около 80% сотрудников после того, как Илон Маск приобрел компанию.

17 ноября 2022 года Илон Маск заявил , что планирует найти нового лидера Twitter и рассчитывает сократить свое время в компании.

15 февраля стало известно, что Маск планирует покинуть пост директора Twitter до конца года. 11 мая Илон Маск заявил, что уходит с должности . Он назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино.

Нововведения в Twitter

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября 2022 года миллиардер презентовал новую концепцию развития компании , в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

Илон Маск также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

Затем в Twitter запустили счетчик , показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" к постам с насильственными высказываниями.

18 февраля компания Twitter заявила , что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.

4 апреля пользователи Twitter заметили , что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ину Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

3 14 апреля пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео .

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск,подтвердил , что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.

1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.

Общество
Технологии
Илон Маск
Читайте также:
вибух на оптико-механічному заводі
9 августа, 2023 среда
Под Москвой раздался мощный взрыв на оптико-механическом заводе: по меньшей мере 60 пострадавших
Лукашенко
9 августа, 2023 среда
Ситуация хуже, чем когда-либо: в ЕС вспомнили о фальсификации выборов в Беларуси и жестких репрессиях
Андрій Загороднюк (в центрі)
9 августа, 2023 среда
Россия объявила в розыск эксминистра обороны Загороднюка и двух генералов ВСУ
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.93
    Покупка 36.93
    Продажа 37.63
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
10 августа
18:16
Обновлено
Конкурент украинца Лунина в "Реале" Куртуа выбыл до конца года
18:04
Попытки компенсировать недостаточный сон в выходные не улучшают здоровье сердца, – исследование
18:02
OPINION
В Московии стертое разделение на "свое" и "чужое"
17:50
"В ближайшее время": Германия планирует дать Украине дальнобойные ракеты Taurus, - СМИ
17:29
"Некомплект очень большой": в МВД России заявили о критической нехватке силовиков
17:05
Новости компаний
"Ты под моей защитой": военные создали уникальные принты для женских футболок бренда Lesia
16:56
Россия отказалась от условия восстановления аммиакопровода для разблокирования "зернового коридора"
16:52
Верховная рада
Рада призвала Макрона не пускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже
16:49
Обновлено
В Киеве на Подоле снесли 200-летнюю усадьбу, которая была образцом застройки ХІХ ст. Открыто уголовное производство
16:28
В Беларуси на Мозырском НПЗ возник пожар
16:18
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:15
Эстония передала Украине партию стрелкового оружия
16:03
OPINION
Украинцам нужно учиться быть благодарными
16:02
Первый после деоккупации: в Херсоне проведут кинофестиваль
15:59
Фактическая цена газа в Украине увеличилась впервые за девять месяцев
15:56
"Перспективные технологии": в Минагрополитики рассказали об использовании дронов в сельском хозяйстве
15:53
Абсурдный тезис об "игре" Украины на смену власти в Польше
15:38
В эти выходные в Украине можно будет увидеть метеорный дождь
15:23
Путин предполагает вероятность непосредственного участия в саммите G20 в Индии, – NBC News
15:21
Музей книги и книгопечатания оцифрует часть коллекции старопечатных изданий
15:19
Крупнейший банк Италии покидает российский рынок, - Reuters
15:10
Российские военные сжигают своих погибших вблизи Мелитополя, - Маляр
14:53
Наступление, оружие и защита от воздушных атак РФ: военно-политическое руководство Украины провело видеоконференцию с Остином, Милли и Салливаном
14:45
Обновлено
ВМС: в Черном море заработал гуманитарный коридор для торговых судов
14:23
"Это я": в Будапеште открыли фотовыставку, посвященную украинским женщинам во время войны
14:09
Эксклюзив
Народный депутат рассказала, вернутся ли дети в свои классы после года обучения за границей
14:03
OPINION
Кнут или пряник? Украину действительно ждет демографический кризис
13:58
Во Франции в порту Ла-Рошель произошел масштабный пожар на элеваторе с зерном
13:47
Из фракции "Слуги Народа" исключили нардепов Гунько и Торохтия
13:44
Украина вернула из России не менее 380 незаконно депортированных детей, - Верещук
13:33
Оккупанты вывезли подростков из Донбасса в военные лагеря в РФ
13:31
Украина расторгла соглашение с РФ о поощрении и защите инвестиций
13:26
Volkswagen
В Укравтопроме сообщили, какие автомобили из Китая украинцы больше всего покупали в июле
13:25
Самый богатый боксер мира объявил о первом в истории бое двух асболютных чемпионов
13:03
Из-за вражеских обстрелов прифронтовых территорий без света остаются жители 7 областей
12:45
Обновлено
Дело о выезде за границу: нардепу Дубинскому избрали меру пресечения
12:43
На фото Дмитрий Кулеба
После вывода войск из Украины переговоры с Россией возможны, но не с Путиным – Кулеба
12:38
Отправляли из РФ в Украину поддельные лекарства для онкобольных: СБУ объявила подозрения
12:24
РФ обстреляла Белозерку в Херсонской области во время раздачи гуманитарки. Есть пострадавшие
12:24
Эксклюзив
Верховная Рада
Коррупция, Мальдивы, Дубинский – первая серия, вторая – ждет осенью: глава Комитета избирателей о скандалах в парламенте
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV