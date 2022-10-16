Птичка из Азовстали исполнила гимн Украины перед игрой "Динамо" с "Шахтером", а Дианов первым ударил по мячу
Защитница Азовстали Катерина Полищук с позывным Пташка исполнила гимн Украины перед игрой "Динамо" с "Шахтером"
Об этом сообщили в telegram-канале "Суспильное Спорт".
"Гимн Украины перед матчем УПЛ "Шахтер" – "Динамо" исполнила Катерина Полищук (защитница Азовстали с позывным Пташка)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что символический удар по мячу перед игрой нанес защитник Азовстали Михаил Дианов.
- Сегодня, 16 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против киевского "Динамо" в 7 туре УПЛ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное