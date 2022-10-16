Птичка из Азовстали исполнила гимн Украины перед игрой "Динамо" с "Шахтером", а Дианов первым ударил по мячу

Об этом сообщили в telegram-канале "Суспильное Спорт".

"Гимн Украины перед матчем УПЛ "Шахтер" – "Динамо" исполнила Катерина Полищук (защитница Азовстали с позывным Пташка)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что символический удар по мячу перед игрой нанес защитник Азовстали Михаил Дианов.

Сегодня, 16 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против киевского "Динамо" в 7 туре УПЛ.