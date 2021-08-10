ПСЖ впечатляюще представил Месси. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В официальном Twitter-е ПСЖ появился видеоролик с презентацией Лионеля Месси в качестве игрока французского клуба. Видео было снято в оригинальном стиле и сорвало кучу комплиментов в комментариях.



Месси подписал с ПСЖ контракт на два года с заработной платой 35 млн евро за сезон. В соглашении также прописана возможность продолжения сотрудничества до 2024 года.



Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".



34-летний Месси выступал за "Барселону" на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С испанцами он получил 34 трофеи, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, 6 кубков и 8 Суперкубков страны, 4 победы в Лиге чемпионов, 3 Суперкубка УЕФА и 3 золота клубного чемпионата мира.