ПСЖ в десятый раз в своей истории стал чемпионом Франции
В сезоне 2021/22 парижский ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции сезона 2021/22 благодаря завоеванному пункту в матче 34-го тура Лиги 1 против "Ланса" (1:1).
За 4 матча до завершения турнира – у ПСЖ 78 очков. Идущий вторым "Марсель" уже математически не сможет отыграть 16-очковое отставание.
ПСЖ в десятый раз в своей истории стал чемпионом Франции. Парижане повторили достижение "Сент-Этьена". За последние 10 лет, ПСЖ в восьмой раз стал чемпионом Лиги 1.
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