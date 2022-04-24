Об этом сообщает Эспрессо.TV.



ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции сезона 2021/22 благодаря завоеванному пункту в матче 34-го тура Лиги 1 против "Ланса" (1:1).



За 4 матча до завершения турнира – у ПСЖ 78 очков. Идущий вторым "Марсель" уже математически не сможет отыграть 16-очковое отставание.



ПСЖ в десятый раз в своей истории стал чемпионом Франции. Парижане повторили достижение "Сент-Этьена". За последние 10 лет, ПСЖ в восьмой раз стал чемпионом Лиги 1.

22 апреля главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу проанонсировал благотворительный матч против французского ПСЖ

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