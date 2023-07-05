Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ .

Парижский клуб заявил, что решил разорвать контракт с Галтье по итогам прошлого сезона, в котором ПСЖ выиграл чемпионат Франции, но вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив немецкой "Баварии" (0:1, 0:2).

Вместе с главным тренером команду покинули его ассистенты – Тьерри Олексияк и Жоао Сакраменто. Пока неизвестно, кто заменит французского специалиста.

Кто такой Кристоф Галтье

До ПСЖ 56-летний Галтье возглавлял "Ниццу", которую вывел в финал кубка Франции. В 2021 году он работал с "Лиллем", приведя его к золотым медалям национального первенства.

Также Галтье ранее тренировал "Сент-Этьен" и "Марсель".