ПСЖ стал чемпионом Франции по футболу
Французский ПСЖ досрочно гарантировал себе чемпионство в Лиге 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 37-м туре чемпионата Франции ПСЖ сыграл против "Страсбурга" вничью (1:1). За тур до финиша сезона парижане стали недосягаемыми для "Ланса" со второй позиции.
Это 9-е чемпионство ПСЖ за последние 11 лет. В общем для парижан – это 12-й чемпионский титул в истории.
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