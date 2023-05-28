ПСЖ стал чемпионом Франции по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 37-м туре чемпионата Франции ПСЖ сыграл против "Страсбурга" вничью (1:1). За тур до финиша сезона парижане стали недосягаемыми для "Ланса" со второй позиции.

Это 9-е чемпионство ПСЖ за последние 11 лет. В общем для парижан – это 12-й чемпионский титул в истории.