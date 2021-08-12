ПСЖ решил вслед за Месси подписать Роналду
Французский ПСЖ планирует усилить состав нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду
Об этом сообщает AS.
По информации источника, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи давно мечтает собрать в одной команде Неймара, Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Аргентинец и бразилец уже в его команде, теперь на очереди португалец.
36-летний Криштиану Роналду будущегоим летом станет свободным агентом, ведь "Ювентус" не хочет продлевать с ним контракт. Через год португалец заменит Килиана Мбаппе, который, скорее всего, покинет ПСЖ.
Месси подписал с ПСЖ контракт на два года. В соглашении также прописана возможность продления сотрудничества до 2024 года. Лео Месси стал самым высокооплачиваемым игроком ПСЖ. Его зарплата, 41 млн евро за сезон, крупнейшая в истории французской Лиги.
Аргентинец будет играть в Париже под 30-м номером. Именно с этой цифрой на спине он начинал свою карьеру в "Барселоне".
В это летнее трансферное окно ПСЖ бесплатно подписал Лионеля Месси из "Барселоны", капитана "Реала" Серхио Рамоса, лидера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, а еще звезду "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума.
Также парижане купили защитника "Интера" Ашрафа Хакими за 60 млн евро.
- 5 августа стало известно, что Лионель Месси, который является свободным агентом, не подпишет новый контракт с "Барселоной".
- 10 августа французский ПСЖ объявил о трансфере Лионеля Месси .
- 12 августа стало известно, что аргентинец Лионель Месси заработает во французском ПСЖ 41 млн евро за сезон.
- После этого президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи признался, что пока не уверен в окончании трансферной кампании после перехода Лионеля Месси.
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