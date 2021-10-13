ПСЖ разгромил украинскую команду в женской Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч женской Лиги чемпионов закончился со счетом 5:0. Хет-трик за ПСЖ оформила Джордин Хайтема, по голу забили Паулина Дудек и Лиа Хелифи. Украинский не сумели забить ни один.

Украинский футбол в этом турнире представляет лишь харьковский "Жилстрой-1". Украинский играют в группе B с мадридским "Реалом", французским ПСЖ и исландским "Брейдабликом".



После 2-х матчей "Жилстрой-1" имеют 0 баллов и идут четвертыми. В "Реала" и ПСЖ по 6 очков и первое-второе место. "Брейдаблик" делит третье-четвертое место с украинками.



Лига чемпионов



2-й тур. Группа B



13 октября



ПСЖ - "Жилстрой-1" 5:0



Голы: Хайтема, 25, 32, 45, Дудек, 59, Хелифи, 88

9 сентября харьковский "Жилстрой-1" вышел в групповой этап женской Лиги чемпионов .

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