ПСЖ разгромил украинскую команду в женской Лиге чемпионов
Во 2-м туре группового этапа женской Лиги чемпионов французский ПСЖ победил украинский "Жилстрой-1"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч женской Лиги чемпионов закончился со счетом 5:0. Хет-трик за ПСЖ оформила Джордин Хайтема, по голу забили Паулина Дудек и Лиа Хелифи. Украинский не сумели забить ни один.
Украинский футбол в этом турнире представляет лишь харьковский "Жилстрой-1". Украинский играют в группе B с мадридским "Реалом", французским ПСЖ и исландским "Брейдабликом".
После 2-х матчей "Жилстрой-1" имеют 0 баллов и идут четвертыми. В "Реала" и ПСЖ по 6 очков и первое-второе место. "Брейдаблик" делит третье-четвертое место с украинками.
Лига чемпионов
2-й тур. Группа B
13 октября
ПСЖ - "Жилстрой-1" 5:0
Голы: Хайтема, 25, 32, 45, Дудек, 59, Хелифи, 88
- 9 сентября харьковский "Жилстрой-1" вышел в групповой этап женской Лиги чемпионов .
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