ПСЖ продал победителя Евро-2020 в клуб из Катара
Итальянский полузащитник французского ПСЖ Марко Верратти за 45 млн евро перешел в катарский клуб "Аль-Араби"
Об этом сообщает "Аль-Араби" в twitter.
Катарцы заплатили парижанам за Верратти 45 млн. евро. Итальянец заключил с "Аль-Араби" контракт на три года. Он будет зарабатывать в новом клубе 30 млн. евро за сезон.
"Аль-Араби" является вицечемпионом Катара.
Кто такой Марко Верратти
30-летний Марко Верратти выступал за ПСЖ с 2012 года. В команду из Франции он перешел из итальянской "Пескара".
Вместе за парижанами хавбек стал девятикратным чемпионом Франции.
За сборную Италии Верратти сыграл 5 матчей и забил 3 гола. В составе национальной команды стал победителем Евро-2020.
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