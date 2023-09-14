ПСЖ продал победителя Евро-2020 в клуб из Катара

Об этом сообщает "Аль-Араби" в twitter.

Катарцы заплатили парижанам за Верратти 45 млн. евро. Итальянец заключил с "Аль-Араби" контракт на три года. Он будет зарабатывать в новом клубе 30 млн. евро за сезон.

"Аль-Араби" является вицечемпионом Катара.

Кто такой Марко Верратти

30-летний Марко Верратти выступал за ПСЖ с 2012 года. В команду из Франции он перешел из итальянской "Пескара".

Вместе за парижанами хавбек стал девятикратным чемпионом Франции.

За сборную Италии Верратти сыграл 5 матчей и забил 3 гола. В составе национальной команды стал победителем Евро-2020.