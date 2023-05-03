ПСЖ принял судьбоносное решение по поводу будущего Месси

Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, последней точкой в вопросе продолжать ли сотрудничество с Лионелем Месси стала поездка аргентинца в Саудовскую Аравию.

После поражения в матче с "Лорьяном" Лионель Месси без разрешения клуба отправился на отдых в Саудовскую Аравию. Из-за такого поведения 35-летний форвард был отстранен от команды на 2 недели. Он не может тренироваться с командой, а также не будет получать зарплату.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Месси сыграл за парижан 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.