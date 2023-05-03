ПСЖ принял судьбоносное решение по поводу будущего Месси
Французский ПСЖ не будет пытаться договориться о новом контракте с Лионелем Месси
Об этом сообщает L'Equipe.
По информации источника, последней точкой в вопросе продолжать ли сотрудничество с Лионелем Месси стала поездка аргентинца в Саудовскую Аравию.
После поражения в матче с "Лорьяном" Лионель Месси без разрешения клуба отправился на отдых в Саудовскую Аравию. Из-за такого поведения 35-летний форвард был отстранен от команды на 2 недели. Он не может тренироваться с командой, а также не будет получать зарплату.
Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне Месси сыграл за парижан 37 матчей, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.
- В сентябре 2022 года сообщалось, что Месси бесплатно покинет ПСЖ следующим летом.
- 3 марта стало известно, что Месси решил продолжить карьеру в одном из европейских клубов.
- 17 апреля президент "Барселоны" Жоан Лапорт заявил, что Месси вскоре вернется в испанский клуб.
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