ПСЖ потерял самого дорогого игрока мира в матче Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В 1-м туре ЛЧ ПСЖ сыграл вничью с "Брюгге" - 1: 1. Нападающий Килиан Мбаппе, который является самым дорогим игроком мира, не смог доиграть матч из-за травмы.



Мбаппе вышел на поле в стартовом составе, а на 51-й минуте был заменен на Икарди.



"Мы заменили Килиана, он повредил ногу. Проблемы с лодыжкой. Посмотрим на его состояние, когда сможем получить более подробную информацию", - рассказал главный тренер ПСЖ Почеттино.

Напомним, 15 сентября ПСЖ не смог переиграть "Брюгге" в стартовом матче Лиги чемпионов.

16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе , атака французского ПСЖ становится слабее.