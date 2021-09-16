ПСЖ потерял самого дорогого игрока мира в матче Лиге чемпионов
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе травмировался в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Брюгге"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1-м туре ЛЧ ПСЖ сыграл вничью с "Брюгге" - 1: 1. Нападающий Килиан Мбаппе, который является самым дорогим игроком мира, не смог доиграть матч из-за травмы.
Мбаппе вышел на поле в стартовом составе, а на 51-й минуте был заменен на Икарди.
"Мы заменили Килиана, он повредил ногу. Проблемы с лодыжкой. Посмотрим на его состояние, когда сможем получить более подробную информацию", - рассказал главный тренер ПСЖ Почеттино.
- Напомним, 15 сентября ПСЖ не смог переиграть "Брюгге" в стартовом матче Лиги чемпионов.
- 16 сентября английский футболист Майкл Оуэн заявил, что из-за того, что Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе играют вместе , атака французского ПСЖ становится слабее.
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